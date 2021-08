Pointbreak Events GmbH

Weckt den Barista in dir – dein neues Kaffeehaus «About Coffee»

Zürich hat einen neuen Hotspot für Kaffeekultur: Heute eröffnet im Brunaupark das «About Coffee». Seine stilvollen Räumlichkeiten mit offener Rösterei und Sensorik-Bereich locken nicht nur zum Kaffeegenuss. Im hauseigenen Shop kannst du diverse Siebträgermaschinen testen und findest dank bester Beratung einfach Zugang zur Kunst des Kaffeebrühens.

In der ehemaligen Pizzeria im Einkaufszentrum Brunaupark öffnet heute ein Kaffeehaus auf 350m2 mit einem einzigartigen Konzept. Die gesamte Fläche des Restaurants wurde dafür aufwendig saniert, und das Lokal erstrahlt in neuem Glanz. Hinter der Eröffnung steht die junge Agentur Pointbreak und der lokale Röstereibetrieb Henauer-Kaffee, die gemeinsam einen Treffpunkt für Kaffeeliebhaber geschaffen haben. Im About Coffee kannst du dich über die ganze Welt des Kaffees informieren und inspirieren lassen, geniessen und Neues lernen.

Während den Opening-Tagen vom 26.-28. August 2021 warten spannende Einblicke in die Welt des Kaffees auf dich. Du kannst unterschiedliche Vorträge und Vorstellungen rund um das Lieblingsgetränk vieler, dessen Herkunft und Herstellung besuchen.

Leichter zur passenden Siebträgermaschine

Er riecht intensiver, er schmeckt besser und er ist ein Ritual, das immer mehr Menschen auch zu Hause zelebrieren wollen: frisch gebrauter Kaffee aus einer Siebträgermaschine. Doch welche Siebträgermaschine ist die passende? Online recherchieren überfordert rasch, Läden bieten nur wenig Auswahl oder als Flagship-Stores nur eine Marke. Höchste Zeit für einen Besuch im Shop vom About Coffee. Hier wartet ein breites Sortiment an Siebträger- und Handespressomaschinen sowie ausgelesenes Zubehör verschiedener Hersteller sowie eine vertiefte Beratung auf dich.

Mit allen Sinnen erleben

Die Maschinen im About Coffee sind keine Ausstellungsstücke. Hier zischt, dampft und mahlt es tüchtig. Denn nur durch Bedienen, Testen und Vergleichen kommst du auf den richtigen Geschmack. Den hauseigenen Kaffeeröstern und Experten geht dabei weder die Geduld noch das Wissen aus. Noch tiefer in die sinnliche Welt des Kaffees tauchst du nur im speziellen Sensorik-Bereich ein. Hier kannst du dich von der Herkunft bis zur Herstellung und der Geschichte des Kaffees einlesen und informieren.

Kaffeepause mit Stil

Auch der Kaffeegenuss wird hier zu einem besonderen Erlebnis: Zur stilvollen Kaffeebar gehört eine offene Röstereiecke. Dort werden die Bohnen für den exzellenten Espresso, Filterkaffee, Flat White oder Cold Brew des Hauses frisch geröstet. Die Getränkekarte begeistert mit hauseigenen Kaffee-Kreationen und Variationen, die auch für Kaffeekenner eine geschmackliche Inspiration sind. Die vielseitige Speisekarte wurde mit viel Liebe kreiert und bietet von der kleinen Leckerei bis zum ausgewogenen Mittagsmenü für jeden Hunger das Richtige.

Events rund um Kaffee und Genuss

Das Team vom About Coffee wird dir auch regelmässig spannende Events und Kurse rund ums Thema Kaffee servieren. Dazu gehören folgende Workshops für Neuentdeckerinnen und Aficionados der Barista-Kultur:

Siebträger-Einführungskurs

Du willst die verlockende Welt des Barista Kaffees entdecken? Taste dich in diesem Workshop an den perfekten Espresso heran und lerne den Umgang mit Siebträgermaschine, Mühle und allen Kaffee-Utensilien.

Der perfekte Espresso (Einstellung, Dosierung und Handhabung der Maschine)

Optimale Maschinenpflege und -reinigung

Dauer: 2h, Preis pro Person: CHF 110.-

Barista 1x1 für Einsteiger

Du besitzt eine Barista Maschine, dir fehlen aber Routine und Fachwissen, um ihr den bestmöglichen Kaffee zu entlocken? Erlerne in diesem praxisorientierten Kurs das Basis-Knowhow für Baristas.

Einführung in Geschichte und Botanik des Kaffees

Der perfekte Espresso (Einstellung, Dosierung und Handhabung der Maschine)

Einführung in die Latte Art (Giesstechniken, Herzform)

Optimale Maschinenpflege und -reinigung

Dauer: 3.5h, Preis pro Person: CHF 200.-

About the Makers

Hinter dem neuartigen Kaffeehaus-Konzept stehen zwei Partner, die ihre Leidenschaft für hervorragenden Kaffee teilen: Die Zürcher Kaffeerösterei Henauer pflegt das Handwerk und ihre Beziehungen zu Kaffeeanbauern in aller Welt bereits in der vierten Generation. So gelangen sie immer wieder an spezielle und rare Sorten. Idee und Einrichtung des About Coffee stammen von der Pointbreak Group die für ihre innovativen Event- und Gastronomieprojekte bekannt ist.

