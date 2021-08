Pointbreak Events GmbH

Bier degustieren und wandern auf dem Uetliberg

Wir wandern wieder los! Die erfolgreiche Bierwanderung geht in die vierte Runde und wartet am 28. August 2021 mit vielen neuen Brauereien auf wanderlustige Teilnehmer.

Damit man bei diesem riesigen Sortiment seine Vorlieben auf einfache und lustige Weise herausfinden kann, gibt es die Bierwanderig: Am Samstag, den 28. August 2021 findet diese bereits zum vierten Mal auf dem Uetliberg mitten in Zürich statt. An diesem Event kann man mit Freunden und Familien gemütlich eine zehn Kilometer Wanderroute meistern und kommt dabei an verschiedenen Bierstationen vorbei, bei welchen man mit einem Ticket ein grosses Biersortiment degustieren kann.

Die Bierwanderig funktioniert ganz einfach: Bei der Ticketbestellung wählt der Gast die Startzeit und den Startort. Am Start erhalten alle Teilnehmer einen Bierhumpen und ein Booklet mit Wanderroute und Biergutscheinen. Dann geht es los: Der Wanderweg ist gut signalisiert und schon bald trifft man auf die erste Bier-Station, wo man gegen Abgabe des Gutscheins seinen Humpen mit feinem Bier füllen kann. Die Wanderer dürfen sich auf insgesamt 18 verschiedene Biere der Brauereien Faberbräu, Steinfels, VALAISANNE, Schützengarten und Appenzeller Bier freuen. An den Food-Ständen kann man wieder neue Energie tanken und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Tickets für die Bierwanderung sind nur online auf der Webseite www.bierwanderig-zurich.ch erhältlich und kosten 55 Franken. Vor Ort (Tageskasse) gibt es keine Tickets.

Die Macher: Die Bierwanderig ist Teil der Pointbreak Group – ein Zusammenschluss von vier Unternehmen, dutzenden Fachspezialisten sowie einem grossen Partnernetzwerk. Die Pointbreak Group ist spezialisiert auf die Kreation von unvergesslichen Momenten, bei welchen für die Gäste ein einzigartiges Erlebnis in Verbindung mit einem Ort oder einer Marke geschaffen wird.

Unternehmen: Pointbreak Events GmbH, Bachstrasse 9, 8038 Zürich Pressekontakt: Lorraine Goldschmid, lorraine@pointbreak.live, 044 500 96 47