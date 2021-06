Pointbreak Events GmbH

Das Fussballfieber in Zug – Public Viewing im Freiruum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Zug, 4.Juni 2021 – Mit der Lieblingsmannschaft mitleiden, mitfiebern und mitjubeln – Gefühle, die man so schon lange nicht mehr erleben konnte. Im Freiruum hat man ab dem 11. Juni 2021 wieder die Möglichkeit sich mit seinen Freunden zum Fussball Ereignis des Jahres zu treffen.

Alle Spiele der Fussball EM können im Freiruum live auf der LED-Wand mit 11 Metern Durchmesser mitverfolgt werden. Mit der Lieblingsmannschaft mitleiden, mitfiebern und mitjubeln – Gefühle, die man so schon lange nicht mehr erleben konnte. Im Freiruum hat man ab dem 11. Juni 2021 wieder die Möglichkeit sich mit seinen Freunden zum Fussball Ereignis des Jahres zu treffen.

Die grosse Eventhalle im Freiruum wird aufgerüstet und zum Public Viewing umfunktioniert. Das Team vor Ort ist voller Tatendrang, um den Besuchern ein tolles und wettersicheres EM-Erlebnis zu bieten und freut sich, endlich wieder loslegen zu dürfen.

Wie ist der Ablauf

Um die erlaubte Personenanzahl nicht zu überschreiten, werden Online-Tickets verkauft. «Jeweils bis um 12.00 des jeweiligen Spieltags sind die Tickets auf unserer Webseite aufgeschaltet, danach kann man sein Glück auf einer der begehrten Plätze an der Abendkasse versuchen». Teilt uns Marco Husi, Betriebsleiter vom Freiruum auf Anfrage mit.

Danach kommt man mit seinem Ticket in den Check-in Bereich wo man seine Konsumationsgutscheine erhält und sich dann in der Eventhalle seinen Platz an einem 4-er Tisch oder einer 2er-Lounge suchen kann.

Währen des Spiels und während der Konsumation gilt eine Sitzplicht. Wenn man den Platz verlässt, gilt es eine Maske zu tragen. «Um das Public Viewing erfolgreich durchzuführen ist es wichtig, dass die Regeln und aktuellen Schutzmassnahmen eingehalten werden. Wir appellieren hier auch etwas an die Eigenverantwortung der Besucher.» sagt Marco Husi weiter.

Nach dem Spiel sind die Zuschauer aufgefordert die Eventhalle zu verlassen und dürfen sich nacher natürlich auf dem Freiruum-Areal bewegen und sich zum Beispiel auf der grossen Terrasse noch über das Spiel austauschen.

Fakten Freiruum Public Viewing:

- Start: 11. Juni 2021 - Ende: 11. Juli 2021 - Anzahl Plätze: 100 - Adresse: Zählerweg 5, 6300 Zug - Tickets unter. https://freiruum.ch/fussball-em - Instagram: @freiruum