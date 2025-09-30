Shanghai Electric

CIIF 2025: Shanghai Electric stärkt die Widerstandsfähigkeit der globalen Energie- und Industrieversorgungskette durch bahnbrechende Innovationen

Von fortschrittlichen Kernkraftwerken bis hin zu intelligenter Robotik präsentiert der chinesische Industriepionier integrierte Lösungen, um Herausforderungen in den Bereichen Energiesicherheit und intelligente Fertigung anzugehen

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein Weltmarktführer in der Herstellung von Industrie- und Energieanlagen, präsentiert seine neuesten Durchbrüche im Bereich neuer Energiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks auf der 25. China International Industry Fair (CIIF 2025), die vom 23. bis 27. September in Shanghai stattfindet.

Unter dem Motto „Never Stop the Evolution" unterstreicht Shanghai Electric mit seiner Ausstellung auf der CIIF 2025 sein Engagement für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette durch saubere Energie und intelligente Fertigung. Das Unternehmen möchte den Übergang zu einem nachhaltigen, hochpräzisen industriellen Ökosystem angesichts steigender Anforderungen an Energiesicherheit und Dekarbonisierung beschleunigen.

Bahnbrechende Fortschritte mit branchenweiten Auswirkungen

Auf der CIIF 2025 präsentierte Shanghai Electric hochwertige, intelligente und umweltfreundliche technologische Innovationen in sieben Bereichen: Energie, Industrie, Antriebe, Komponenten, Gesundheitswesen, Umweltschutz sowie Heizung und Kühlung. Das Unternehmen wurde für seine bahnbrechenden Beiträge und seinen Einfluss mit vier CIIF Energy Awards und zwei CIIF Industrial Automation Awards ausgezeichnet und war damit der am häufigsten ausgezeichnete Aussteller der diesjährigen Messe. Zu den Highlights gehören:

Hualong One: Entwicklung fortschrittlicher PWR-Kernkomponenten und großer Schmiedeteile;

Ultra-superkritische Dampfturbinen der nächsten Generation mit hoher Spitzenlastabdeckung;

300-MW-Schwerlast-Gasturbine mit Wasserstoffbeimischung;

LDES No.1 500 kW/2 MWh Doppelcontainer-Vanadium-Eisen-Flüssigflussbatterie-Energiespeichersystem;

Entwicklung und Anwendung intelligenter Fertigungs- und Wartungsalgorithmen für komplexe Energieanlagen;

Spirit Python-Rohrkletterroboter.

Als Chinas einziger Lieferant von gasgekühlten Hochtemperatur-Reaktorkernanlagen stellte Shanghai Electric Modelle seiner Reaktoren Hualong One und Guohe One aus und demonstrierte damit seine soliden Fähigkeiten in der Herstellung von Kernkraftwerksausrüstung der dritten und vierten Generation.

Shanghai Electric ist seit 2000 ein wichtiger Teilnehmer am Kernfusionsprojekt „Artificial Sun" und hat sich zu einem der umfassendsten Lieferanten von Kernkomponenten für Kernfusionsreaktorsysteme entwickelt. Auf der CIIF 2025 präsentierte das Unternehmen wichtige Komponenten der Reaktorsysteme, darunter die Vakuumkammer, den Wärmeschild, den Spulenkasten und den Dewar-Behälter. Diese Exponate verdeutlichten Chinas eigenständige Innovationsfähigkeiten im Bereich der kontrollierten Kernfusionstechnologie.

Das Unternehmen stellte außerdem das integrierte Wind-Biomasse-Projekt für grünes Methanol in Taonan vor, Chinas erste EU-ISCC-zertifizierte Großinitiative für grünes Methanol. Das Projekt bietet einen skalierbaren „Strom-Wasserstoff-Methanol"-Weg zur Dekarbonisierung in Sektoren wie Luftfahrt und Schifffahrt.

Darüber hinaus stärkt Shanghai Electric seine Lieferketten und treibt die intelligente Fertigung voran, indem es integrierte Lösungen für die Bereiche Fertigung, Chemie, Metallurgie, Smart Cities und Industrieparks anbietet. Die hochpräzisen Schleifzentren mit einer Genauigkeit im Nanometerbereich für Komponenten von Luft- und Raumfahrtmotoren und Robotergelenke tragen zur Diversifizierung der globalen Lieferkette für die High-End-Fertigung bei.

Dank seines vielfältigen Industrieportfolios und branchenübergreifender Synergien hat Shanghai Electric ein Ökosystem für die gesamte Industriekette im Bereich Robotik geschaffen, das Robotergehäuse, Anwendungen, Schlüsselkomponenten und zentrale Fertigungsanlagen umfasst, um widerstandsfähige, kostengünstige Automatisierungslösungen für globale Industrieautomationsbetreiber anzubieten. Die Ausstellung auf der CIIF 2025 präsentierte Spezialroboter wie LINGTENG (Rohrinspektion), LINGHANG (Patrouille), LINGYAO (Radlaufroboter), LINGKE (Doppelarmroboter) und HENGSUN (Hüftoperationssystem) sowie Komponenten für humanoide Roboter.

Im Zeichen der Begegnung von Tradition und Innovation präsentierte Shanghai Electric außerdem eine Sonderausstellung mit dem Titel „Century of Power" (Ein Jahrhundert voller Energie), in der historische Artefakte wie Chinas erstes 6.000-kW-Dampfturbinen-Messgerät zu sehen waren, die das technische Erbe und die Zuverlässigkeit des Unternehmens widerspiegeln, die die Grundlage für die Umsetzung von Großprojekten weltweit bilden.

Mit Blick auf die Zukunft wird Shanghai Electric weiterhin die synergetische Entwicklung in den Bereichen Energie und Industrie vorantreiben und unsere Kerntechnologien im Hinblick auf eine Zukunft weiterentwickeln und verbessern, die von „industrieller Innovation und intelligenter Fertigung ohne Grenzen" geprägt ist. Mit neuen qualitativen Produktivkräften als Hauptantriebskraft für eine hochwertige Entwicklung strebt Shanghai Electric an, die neue Industrialisierung in Shanghai und China durch innovationsgetriebenes Wachstum, konkrete Fortschritte und eine hochwertige Transformation voranzutreiben.

