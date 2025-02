Amt der Salzburger Landesregierung

Ski-WM: Einsatzkonzepte bestehen Bewährungsprobe

Salzburg/Saalbach (ots)

82.000 Fans schon in erster Woche / Besucherrekord bei Herren-Abfahrt / Öffis und Sicherheitskonzepte funktionieren gut / Tausende Bilder und Videos kostenlos

Die erste Woche der FIS Alpinen Ski WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm geht mit einem Besucherrekord von 22.500 Personen bei der Herren-Abfahrt zu Ende. Für die Einsatzkräfte war heute ein entscheidender Tag. Es kamen so viele Menschen ins Glemmtal, wie noch nie bei dieser WM. Die öffentliche Anreise, wie auch das gesamte Verkehrs- und Sicherheitskonzept, haben sich sehr gut bewährt.

Neben der Einsatzführung kümmern sich die Behörden gemeinsam mit dem Veranstalter auch um eine umfassende Kommunikation. Mit vielen Bildern, Videos und Reportagen wurde das große Engagement aller Beteiligten schon für Bürger und Medien veröffentlicht.

Erste WM-Woche in Videos und Bildern

„Zahlreiche Informationen abseits der Rennpiste wurden recherchiert und gesichert veröffentlicht. Das große Engagement und viele einzigartige Momente stehen somit Medien und Bürgern auf Knopfdruck zur Verfügung. Oberstes Ziel aller ist es, diesen Einsatz weiterhin gemeinsam so gut zu führen und abzuarbeiten.“, sagen die Verantwortlichen.

Info-Kanäle des Landes Salzburg

Das Land Salzburg informiert seit Beginn in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, der Landespolizeidirektion und allen Partnern intensiv und ausführlich über Sicherheitsthemen im Rahmen der Ski-WM. Aber auch die Bedeutung der Ski-Weltmeisterschaft für die gesamte Region und die Personen, die hinter dem Großereignis stecken und es ermöglichen, wird in den Fokus gerückt. Hier die wichtigsten Kanäle und Infoquellen im Überblick: