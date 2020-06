ViveLaCar GmbH

ViveLaCar nach Corona-Lockdown: Interesse an Auto-Abo steigt stärker als erwartet

Stuttgart (ots)

- Internationalisierung: Markteintritte in Österreich und Schweiz - Wachstum: Serie-A-Finanzierungsrunde im Sommer - Innovation: "Software as a Service" als Zukunftsmodell

ViveLaCar verändert das Automobilgeschäft nachhaltig: Statt für die alten Mechanismen wie Kaufanreize und Discounts setzt das innovative Auto-Abo auf maximale Flexibilität, große Auswahl und einzigartige Transparenz. Das Stuttgarter StartUp hat den Lockdown infolge der Corona-Pandemie für eine schnellere Ausweitung der Aktivitäten genutzt und die Internationalisierung sowie Kooperationen mit Herstellern und Markenhändlern vorangetrieben. Die Markteintritte in Österreich und der Schweiz bestätigen die großen Ambitionen vor dem Start der Serie-A-Finanzierungrunde im Sommer.

Im März 2019 wurde ViveLaCar auf dem deutschen Markt sichtbar und seit wenigen Tagen ist das Auto-Abo auch in Österreich und der Schweiz online. In Kooperationen mit der BMW Group und Hyundai wurden in kurzer Zeit Markenangebote im Wachstumsmarkt Auto-Abo realisiert - mit den bewährten Stärken von ViveLaCar: Eine große Auswahl und sofortige Verfügbarkeit von Fahrzeugen, ein barrierefreie und papierlose Buchung und maximale Flexibilität bei Laufzeit und Laufleistung für die Auto-Abonnenten. Damit bestätigt ViveLaCar die großen Ambitionen und bringt die Leichtigkeit ins Automobilgeschäft zurück. Das junge Unternehmen bietet mit White-Label-Lösungen für Hersteller und Importeure einen schnellen Marktzugang im Segment Auto-Abo.

"Mit wenig Aufwand lassen sich so in der eigenen Markenwelt und innerhalb des selektiven Vertriebssystems eigene Abo-Angebote und auch smarte Sonderaktionen ausrollen. Wir stellen die Software, die Operations und schließen die Verträge sowohl mit dem Markenhandel als auch mit dem Abonnenten", so Mathias R. Albert zum innovativen Kooperationsansatz. Der CEO von ViveLaCar entwickelt das Unternehmen weiter zum Anbieter von "Software as a Service" (SaaS) als Zukunftsmodell für jene Autohersteller, die das Heft beim Auto-Abonnement selbst in die Hand nehmen wollen. "Wir stellen dabei unsere hochentwickelte Software zur Verfügung, alle Operations macht dann der Hersteller selbst. Für eine überschaubare Investition wird der Hersteller so in nur wenigen Wochen zum Abo-Anbieter und bindet dabei sein gesamtes Händler-Netz mit ein.

Er stärkt also einerseits den selektiven Vertrieb und hat andererseits die Chance, werterhaltende Verkaufsaktionen digital über das Händlernetz umzusetzen. Das ist einmalig und absolut neu!

Das Auto-Abo von ViveLaCar setzt Maßstäbe: Mit nur wenigen Klicks können interessierte Kunden ihr Fahrzeug auswählen und abonnieren. Inzwischen können Interessenten in Deutschland aus 27 Marken, und mehr als 400 Modellen mit verschiedenen Antrieben auswählen. "Wir stehen mit vielen Herstellern und Händlern hierzu in Kontakt und es gibt ein großes Interesse. Zudem haben wir eine Test-Kooperation mit Jaguar Land Rover Deutschland gestartet und werden das Angebot auch um zahlreiche Fahrzeuge dieser emotionalen Marken erweitern können", so Mathias R. Albert.

Beim Auto-Abo von ViveLaCar gibt es keine fix definierte Laufzeit. Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von nur drei Monaten gekündigt werden. Die monatliche Abo-Rate richtet sich nach dem gewählten Kilometerpaket und beinhaltet alle Kosten außer Tanken. Auch hier bleiben die Abonnenten flexibel: Das Kilometerpaket kann monatlich gewechselt werden und die Rate passt sich an - dies ist einzigartig auf dem Markt! ViveLaCar bietet ausschließlich Fahrzeuge aus dem Bestand von Markenhändlern zum Abonnement an, die innerhalb weniger Tage geliefert werden können. Dies passt sehr zur gegenwärtigen Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen, denn diese meiden langfristige Verpflichtungen und große Investitionen. Das Auto-Abo schließt beides aus und ist somit für Abonnenten und Händler gleichermaßen interessant.

ViveLaCar will weiter stark wachsen. Daher ist bereits für den Sommer die Serie-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro, an welcher sich auch die Investoren der Seed-Runde beteiligen, in Vorbereitung.

Über ViveLaCar:

Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten einfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform http://www.ViveLaCar.com auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing

