Obwaldner Kantonalbank verlängert Sponsoringvertrag mit Siebenkämpferin Sandra Röthlin

Sarnen, 8. Mai 2025 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) setzt ihr Engagement für den regionalen Spitzensport fort und verlängert den Sponsoringvertrag mit der Siebenkämpferin Sandra Röthlin um vier weitere Jahre bis Ende 2028. Die Kernser Athletin wird seit 2022 von der OKB als Hauptsponsorin unterstützt. Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht die Bank ihr Bekenntnis zur nachhaltigen Förderung von jungen Talenten aus der Region.

Sandra Röthlin gehört zu den erfolgreichsten Mehrkämpferinnen der Schweiz. Die 26-jährige Obwaldnerin hat an zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen teilgenommen und im Februar 2025 erneut Gold an den Schweizer Mehrkampf-Hallenmeisterschaften gewonnen. Für die Saison 2025 hat sie sich hohe Ziele gesteckt: Sie will erstmals die Marke von 6000 Punkten im Siebenkampf knacken, in das Elite-Nationalkader aufsteigen und auch an den Schweizer Meisterschaften in Lausanne eine Medaille gewinnen. Die diesjährige Krönung wäre eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften im September in Tokio.

Als Mitglied des Leichtathletikvereins Kerns und des Athletikzentrums Unterwalden trainiert Sandra Röthlin Woche für Woche mit grossem Einsatz und viel Disziplin. Zudem engagiert sie sich auch sozial: In ihrer Freizeit züchtet sie verschiedene Kaninchenrassen und besucht mit ihren zutraulichen Tieren regelmässig Altersheime, um den Bewohnerinnen und Bewohnern besondere Momente zu schenken.

Vorbild für junge Menschen

«Sandra ist ein Vorbild für viele junge Menschen in unserer Region – sie ist zielstrebig, bodenständig und engagiert. Wir freuen uns sehr, sie auch in den kommenden vier Jahren auf ihrem Weg begleiten zu dürfen», erklärt OKB-CEO Margrit Koch die Vertragsverlängerung bis 2028. Auch Sandra Röthlin blickt der weiteren Zusammenarbeit erfreut entgegen: «Die Unterstützung der OKB bedeutet für mich nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch echte Wertschätzung. Dank dieser Partnerschaft kann ich mich voll auf meine sportlichen Ziele konzentrieren.»

Ein klares Ziel vor Augen

Langfristig strebt Sandra Röthlin die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles an – ein Traum, den sie mit Geduld und Leidenschaft verfolgt. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein: Mit der Unterstützung der Obwaldner Kantonalbank und ihrem bewährten Umfeld will sie sich im nationalen und internationalen Vergleich weiter nach vorne arbeiten.

Kontakt Jonas von Flüe, Stv. Leiter Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 20 75, jonas.vonfluee@okb.ch