Obwaldner Kantonalbank

Die Obwaldner Kantonalbank bleibt Hauptsponsorin von Ad Astra Obwalden

Medienmitteilung

Die Obwaldner Kantonalbank bleibt Hauptsponsorin von Ad Astra Obwalden

Sarnen, 1. April 2025 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) unterstützt den Unihockeyverein Ad Astra Obwalden seit zwölf Jahren als Hauptsponsorin. Der dieses Jahr auslaufende Vertrag wurde um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Damit anerkennt die OKB das grosse ehrenamtliche Engagement zugunsten Obwaldner Kinder und Jugendlicher.

Ad Astra Obwalden ist mit rund 250 aktiven Mitgliedern der grösste Unihockeyverein Obwaldens. Die Juniorenabteilung umfasst 14 Teams sowie 180 Spielerinnen und Spieler. Der Verein ermöglicht Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen Woche für Woche eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und vermittelt ihnen die Freude am Sport und an der Bewegung. Dies ist nur dank des unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatzes zahlreicher Trainerinnen, Trainer sowie weiterer Funktionärinnen und Funktionäre möglich.

Die Obwaldner Kantonalbank würdigt dieses Engagement mit der Verlängerung der Partnerschaft um drei weitere Jahre bis 2028. Die Bank ist bereits seit 2013 Hauptsponsorin von Ad Astra Obwalden und mit ihrem Logo unter anderem auf allen Matchtrikots präsent. «Ad Astra Obwalden vertritt dieselben Werte wie wir und ist ein verlässlicher, authentischer Partner, der sich nachhaltig für den Obwaldner Nachwuchs einsetzt», erklärt OKB-CEO Margrit Koch die Vertragsverlängerung. Ad-Astra-Präsident Roger Berchtold ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass wir uns drei weitere Jahre auf die OKB verlassen können, die für unsere Anliegen und Ideen immer ein offenes Ohr hat und uns nicht nur finanziell unterstützt. Dank dieser Partnerschaft können wir weiterhin in die Nachwuchsförderung investieren und optimale Trainingsbedingungen bieten.»

Mitten im Aufstiegsrennen

Auch sportlich läuft es für Ad Astra Obwalden hervorragend: Die erste Mannschaft der Männer spielt aktuell gegen Unihockey Basel Regio um den Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse (Stand 1:1). In den vergangenen Wochen hat die junge Truppe ihr Publikum mit temporeichem und erfolgreichem Unihockey begeistert und in den Playoffs die Favoriten aus Thun und Kloten eliminiert. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 5. April um 18 Uhr in der Dreifachhalle Sarnen statt.

Kontakt Jonas von Flüe, Stv. Leiter Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, jonas.vonfluee@okb.ch