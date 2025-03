Obwaldner Kantonalbank

Obwaldner Kantonalbank veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2024

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung

Obwaldner Kantonalbank veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2024

Sarnen, 26. März 2025 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) hat ihren Geschäftsbericht 2024 publiziert. Darin integriert ist der Statusbericht Nachhaltigkeit. Die Publikation ist online auf der Website der OKB als Download verfügbar.

«Berge erklimmen» lautet das Motto des Geschäftsberichts 2024. CEO Margrit Koch erklärt in ihrem Interview zum vergangenen Geschäftsjahr, was sie zu diesem Bild inspiriert hat: «Berge symbolisieren Herausforderungen, Wachstum und Zielstrebigkeit. Begriffe, die auch für unsere Bank zentral sind. ‹MIDÄNAND Berge erklimmen› ist ausserdem das Motto unserer Strategie 2022+. Das Jahr 2024 war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll, aber dank der grossartigen Arbeit unseres Teams und der Treue unserer Kundinnen und Kunden konnten wir ‹midänand› viele Gipfel erreichen.»

Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr. Im Lagebericht ist nachzulesen, wie sich der Geschäftsverlauf entwickelt und mit welchen Massnahmen die OKB 2024 ihre strategischen Ziele verfolgt hat.

Nachhaltigkeit: selbst umsetzen, was wir empfehlen

Der OKB-Nachhaltigkeitsverantwortliche Sandro Widmer gewährt im Nachhaltigkeit-Statusbericht Einblicke in seine Arbeit. Er sagt: «Es ist uns wichtig, intern wie extern weiterzukommen. Denn wir wollen in Sachen Nachhaltigkeit ein Vorbild sein im Kanton und selbst umsetzen, was wir empfehlen und anbieten.» Weiter wird aufgezeigt, wie die gelebte Nachhaltigkeit 2024 mit interner Ausbildung und Projekten mit externem Nutzen aktiv gefördert wurde. Vertiefungsthema im Berichtsjahr war die Sensibilisierung zum Thema Plastik. Ausserdem informiert die OKB über ihr Nachhaltigkeitsrating der unabhängigen Firma esg2go.

Hinweis:

Der Geschäftsbericht kann ab sofort auf der Website der OKB unter www.okb.ch/ergebnis als PDF-Datei heruntergeladen werden. Auf einen Druck des Berichts wurde und wird in Zukunft verzichtet.

Kontakt Jonas von Flüe, Stv. Leiter Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, jonas.vonfluee@okb.ch