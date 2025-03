RTLZWEI

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt": Intrigen im Camp und Tränen bei Julian und Tobi

München (ots)

Absprachen rund um die Nominierung laufen aus dem Ruder und bringen starke Männer zum Weinen

Immer mehr Intrigen und eine überraschende Konstellation in der Exit-Challenge

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 26. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Mit dieser Wendung hat im Camp niemand gerechnet: Tommy und Paulina kehren zurück zu "#CoupleChallenge", nachdem die verletzte Iris gemeinsam mit Stefan die Sendung verlassen musste. Für die Stars steht fest: Sie gehören erneut auf die Abschussliste. Doch die Absprachen laufen aus dem Ruder und sorgen bei allen Beteiligten für Unmut. Die dritte Episode von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 26. März 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

"Ciao ihr W***", so verabschiedete sich Paulina gemeinsam mit Tommy nach der verlorenen Exit-Challenge von ihren Mitstreitern. Doch man sieht sich immer zweimal im Leben - und mit solchen Worten sollte man besser nicht aus einer Show gehen. Jetzt müssen sie Abbitte leisten, denn dieser verbale Aussetzer kam im Camp überhaupt nicht gut an. Kann sich das zurückgekehrte Paar durch Entschuldigungen vor einer erneuten Nominierung schützen?

Die Rückkehr der beiden reißt auch bei Sandra wieder Wunden auf - sie war gerade froh darüber, ihren Ex nicht mehr sehen zu müssen. Und natürlich könnte man meinen, dass sie genau dieses Couple auf der Abschussliste hat. Doch bei der Nominierung überrascht sie alle - vorausgegangen ist jedoch eine knallharte Absprache. Wer nominiert wen? Wer hat wen auf dem Kieker? Am Ende kommt es anders als erwartet und die Couples bleiben schockiert zurück.

Einer ist von der Nominierung besonders enttäuscht: Tobi. Fällt ihm seine Teampartnerin Sandra in den Rücken? Plötzlich sagen sich seine Camp-Freunde von ihm ab, weil er ihnen zu wenig Rückgrat bewiesen hat. Auch Julian nimmt das Ganze mit, denn er hat einen Narren an Tobi gefressen und ist enttäuscht von seinem Reality-Kumpel.

Entgegen aller Erwartungen müssen sich Tommy und Paulina diesmal nicht der Exit-Challenge stellen. Stattdessen liegen die Nerven plötzlich bei allen anderen blank - im Camp eskaliert die Situation, und die Schleusen werden geöffnet. Julian droht unter Tränen mit seinem Auszug, Dilara und Luciano bezeichnen sich gegenseitig als Schlangen.

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung am 26. März 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.