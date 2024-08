tesa SE

Dr. Ingrid Sebald neues Vorstandsmitglied der tesa SE

Norderstedt (ots)

Dr. Ingrid Sebald übernimmt das Vorstandsressort Technologie bei tesa

Die neue Vorstandsposition wurde geschaffen, um die Bedeutung und Relevanz von Technologie für tesa zu würdigen

Technologie und Nachhaltigkeit sind in dieser Funktion eng miteinander verwoben

Der Aufsichtsrat der tesa SE, einem internationalen Hersteller von innovativen Klebebändern und selbstklebenden Produktlösungen, hat Dr. Ingrid Sebald mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen. In ihrer neuen Funktion wird sie für die Bereiche Technologie und Nachhaltigkeit verantwortlich sein.

Dr. Norman Goldberg, Vorstandsvorsitzender der tesa SE, erklärt: "Mit Ingrid Sebald haben wir eine exzellente Führungspersönlichkeit, die unser globales Geschäft durch Innovation und Technologie sehr erfolgreich mitgestaltet hat. Ich persönlich bewundere ihre hohe technische und strategische Kompetenz und freue mich auf eine noch engere Zusammenarbeit mit ihr im Vorstand."

Das neu geschaffene Vorstandsressort für Technologie und Nachhaltigkeit unterstreicht die Bedeutung dieser Themen für die tesa SE. Technologie und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verbunden, und die neue Vorstandsposition unterstreicht das Engagement der tesa SE für die Entwicklung und Förderung nachhaltigerer Klebelösungen.

Arunjai Mittal, Vorsitzender des Aufsichtsrats der tesa SE, kommentierte: "Ingrid Sebald verfügt über einen beeindruckenden technischen und kaufmännischen Hintergrund. Darüber hinaus hat sie in den vergangenen drei Jahren die Themen Forschung und Entwicklung bei tesa erfolgreich vorangetrieben und gezeigt, dass sie für diese anspruchsvolle Aufgabe, Innovation und Nachhaltigkeit bei tesa voranzutreiben, bestens qualifiziert ist."

Dr. Ingrid Sebald ist seit Januar 2023 bei tesa für den Bereich Technologie und seit April 2024 zusätzlich für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlich. Sie ist promovierte Chemikerin und seit 2021 bei tesa tätig. Zuvor war sie Leiterin der Produktentwicklung in der Business Unit Automotive. Sebald begann ihre Karriere bei Huhtamaki Films, wo sie verschiedene Führungspositionen in Vertrieb, Forschung und Entwicklung innehatte. Vor ihrem Wechsel zu tesa war sie bei Infiana für Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie bei Loparex für Marketing und Technik verantwortlich. Beide Unternehmen sind Hersteller von Spezialfolien und Release Linern.

Über die tesa SE

tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 7.000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten.

tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und künftig auch Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2023: 1.7 Mrd. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt gemeinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderten Innovationen auf Produkt- und Prozessebene. So können bereits mehr als 130 tesa Tapes in einem E-Auto und über 70 in einem Smartphone verbaut sein. Auch in der Druck- und Bauindustrie dringt tesa mit seinem Spezial-Klebebändern in immer neue Segmente und Länder vor. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen, wie z.B, der legendäre tesafilm, erleichtern das Leben oder machen es, wie bei Thema Insektenschutz, sogar etwas angenehmer. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen. Seit 2001 ist die tesa SE mit heute rund 5.200 Mitarbeitende als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig.