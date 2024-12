Phygital International

DER COUNTDOWN FÜR DIE BAHNBRECHENDEN „GAMES OF THE FUTURE 2025" LÄUFT

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Phygital International gibt heute bekannt, dass der Beginn der „Games of the Future 2025", die in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stattfinden, für den 21. November 2025 festgelegt wurde.

Das actiongeladene, mehrtägige Turnier verspricht der unbestrittene Höhepunkt im weltweiten Sportkalender des nächsten Jahres zu werden. Im Rahmen der Veranstaltung werden Nationen aus der ganzen Welt zusammenkommen, die alle das ultimative Ziel fest im Blick haben: bei den Games of the Future 2025 zum Sieger gekürt werden.

Phygital-Clubs aus der ganzen Welt werden sich auch darüber freuen, dass die ersten vier Phygital-Disziplinen für die Spiele offiziell bekannt gegeben wurden: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter, and Phygital Dancing – und eine Vielzahl weiterer spannender Disziplinen, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Die Games of the Future, die Spiele der Zukunft, sind ein bahnbrechendes Konzept, das die physische und die digitale Welt des Sports perfekt miteinander verbindet und Konventionen neu definiert, indem es fortschrittliche Technologien in Wettkampfdisziplinen einbezieht. Die Spielerinnen und Spieler treten in ihrer gewählten Disziplin über zwei Runden an: In der ersten Runde geht es um die sportliche Leistung, in der zweiten Runde müssen die Teilnehmenden ihr digitales Können unter Beweis stellen.

Die Qualifikation für einen der heiß umkämpften Plätze beim unbestrittenen Höhepunkt im phygitalen Sportkalender ist in vollem Gange. Die Mitglieder der World Phygital Community (WPC) haben bereits GOTF Minors veranstaltet, bei denen Phygital-Sportlerinnern und -Sportler aus bestimmten Regionen ihres Landes in ihren jeweiligen Disziplinen gegeneinander antraten. Die Siegerinnen und Sieger der GOTF Minors sind in die GOTF Majors aufgestiegen, wo sie auf die anderen regionalen GOTF Minor-Sieger aus ihrem Land treffen werden.

Der nächste Schritt auf dem Weg zu den Games of the Future besteht darin, dass die Gewinnerinnen und Gewinner der GOTF-Majors aus aller Welt an den GOTF 2025 Qualifiers teilnehmen, bei denen sich nur die besten Clubs einen der begehrten Plätze für die Spiele im November 2025 sichern können.

Nis Hatt, CEO von Phygital International, zeigte sich begeistert von der bevorstehenden Reise: „Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Sports mitzugestalten, indem wir bei den Games of the Future 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Weichen für ein bahnbrechendes Ereignis stellen.

„Dies ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist ein Zusammentreffen globaler Talente und Innovationen, bei dem die Besten der Welt in einem noch nie dagewesenen Setting zusammenkommen werden. Mit Phygital Sports, einer bahnbrechenden Mischung aus physischem und digitalem Wettbewerb, definieren wir die Möglichkeiten der Leichtathletik neu und schlagen ein neues, transformatives Kapitel in der Welt des Sports auf. Wir können es kaum erwarten, mitzuerleben, wie die zukünftigen Champions sich weiterentwickeln und andere inspirieren."

Die Wahl der VAE als Gastgeberland, die offiziell während des ersten World Phygital Summit im Juni 2024 in Istanbul (Türkei) bekannt gegeben wurde, festigt die Position der VAE als weltweit führendes Land für Spitzensport- und E-Sport-Events. Die Veranstaltung wird die Weltklasse-Fähigkeiten der Emirate bei der Ausrichtung globaler Sportturniere unter Beweis stellen und steht im Einklang mit der allgemeinen Vision der VAE als Zentrum für Gaming und technologischen Fortschritt. Das Engagement der VAE für die Förderung eines dynamischen Gaming-Ökosystems, unterstützt durch ihre hochmoderne Infrastruktur und staatlich geförderte Initiativen, wird zweifellos ein perfektes Umfeld für dieses Sportereignis schaffen.

Die Games of the Future sind offen für alle und heißen Teilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer jeglicher Herkunft willkommen. Seien Sie gespannt – weitere Details werden bekannt gegeben, je näher das Event rückt.

Weitere Informationen darüber, wie Sie sich beteiligen können, neueste Nachrichten und aktuelle Informationen über weitere spannende Phygital-Disziplinen, die es auf dem Event 2025 zu sehen gibt, finden Sie auf dieser Website: https://phygitalinternational.com.

Hinweise für Redakteure

Informationen zu Phygital International

Phygital International ist weltweit führend in der Förderung und Innovation von Phygital-Sportarten und verbindet nahtlos physische Sportarten und digitale Spiele im Rahmen von Wettkampfveranstaltungen. Als offizieller Betreuer und Betreiber der jährlich weltweit stattfindenden Games of the Future definiert Phygital International das Sporterlebnis der Zukunft neu. In seiner Rolle als Organisator von Turnieren und Betreuer von Bewerbungen der Gastgebernationen bringt Phygital International Sportlerinnen und Sportler, Spielerinnen und Spieler und Communities in einer einzigartigen hybriden Umgebung zusammen und verschiebt die Grenzen sowohl des traditionellen Sports als auch des Gamings weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter https://phygitalinternational.com/

Informationen zu den Games of the Future (GOTF)

Die Games of the Future sind ein jährlich stattfindendes, internationales und transformatives Ereignis, das die Welten des physischen Sports und des digitalen Gamings miteinander verbindet und den Höhepunkt des Phygital-Sports und ein unvergleichliches Sporterlebnis darstellt. Das Turnier bringt die nächste Generation von Athletinnen und Athleten, Spielerinnen und Spielern sowie Zuschauerinnen und Zuschauer und Communities aus der ganzen Welt zusammen, um sich in einer Vielzahl von phygitalen Disziplinen und Herausforderungen zu messen und diese zu bestaunen. Die Games of the Future stehen für Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion und sind für alle Teilnehmenden offen. Die Spiele der Zukunft 2025 und 2026 werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten bzw. in Kasachstan ausgetragen. Vor dem Hauptevent konkurrieren die Clubs in GOTF Minor- und Major-Turnieren, die von Mitgliedern der World Phygital Community (WPC) organisiert werden, um die Chance, an den GOTF Qualifiers und schließlich am globalen GOTF-Turnier teilzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://gofuture.games/

Informationen zur World Phygital Community (WPC)

Die World Phygital Community (WPC) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den phygitalen Sport weltweit zu fördern, indem sie physische und digitale Communities weltweit zusammenbringt. Ziel der nicht-kommerziellen Organisation ist es, eine Gemeinschaft von globalen Partnern, Mitgliedern und Followern aufzubauen. Sie ist verantwortlich für die Überwachung der Regeln und Vorschriften des phygitalen Sports und des Qualifikationsmechanismus für die Games of the Future.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://worldphygital.org/

