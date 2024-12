Obwaldner Kantonalbank

Obwaldner Kantonalbank würdigt nachhaltiges Engagement

Medienmitteilung

Obwaldner Kantonalbank würdigt nachhaltiges Engagement

Sarnen, 12. Dezember 2024 – Bereits zum dritten Mal vergibt die Obwaldner Kantonalbank (OKB) ihren OKB.Förderpreis für nachhaltiges Engagement. Der Peis ist mit total 35'000 Franken dotiert. Die Würdigung der preisgekrönten Projekte hat am Mittwoch, 11. Dezember 2024, im Hauptsitz der Bank stattgefunden.

Die dreiköpfige Kommission zeichnet dieses Jahr drei Projekte aus. Im Fokus stand dabei das Engagement in mindestens einem der ESG-Bereiche Umwelt und Klima, Soziales oder Gesellschaft und Wirtschaft.

Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner

Im 1. Rang mit 20’000 Franken Preisgeld ist der Verein Ghörgang. Der «Ghörgang» ist ein Musiklehrpfad in Sarnen, welcher die Prinzipien der Musikinstrumente und deren Akustik zum Thema macht. Das Ende April 2023 eröffnete Werk will Jung und Alt ansprechen und insbesondere das Musikinteresse bei Kindern wecken und sie dafür begeistern. Die sieben öffentlich zugänglichen Posten wurden aufwändig und biodiversitätsfördernd gestaltet, wofür der Verein Ghörgang von der Stiftung Natur & Wirtschaft zertifiziert wurde.

Der 2. Rang mit 10'000 Franken Preisgeld belegt der Verein Natur & Umwelt Ob- und Nidwalden. Ziel des Vereins ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Das Angebot ist vielfältig: Es werden Waldspielgruppen geführt, Material für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt und über das Jahr hinweg bietet das Naturerlebnisprogramm «naturiamo» diverse Anlässe, um die Natur mit allen Sinnen zu erleben und zu erforschen. Weiter organisiert der Verein Reparier-Cafés, einen Hol-Bring-Markt, einen Schulgarten und das jährliche Festival der Natur.

Auf dem 3. Rang mit 5’000 Franken Preisgeld folgt die Echt Natur GmbH. Echt Natur steht für Natürliches aus dem Herzen der Schweiz. Die Firma hat vor 13 Jahren unter dem Namen «wohltuende Kräuter» gestartet. Sie wollen über schädliche Inhaltsstoffe in konventioneller Kosmetik aufklären und ein besseres, 100-prozentig natürliches Gegenprodukt anbieten. Nebst der eigenen Naturkosmetik-Produktlinie bietet die Echt Natur GmbH auch Heilpflanzen-, Naturkosmetik- und Kochkurse an, in denen Wissen über heimische Heilpflanzen vermittelt wird.

Über 20 Bewerbungen

Insgesamt 22 Bewerbungen gingen für den OKB.Förderpreis für nachhaltiges Engagement 2024 ein. Eine Anzahl, die den OKB-Nachhaltigkeitsverantwortlichen Sandro Widmer stolz macht: «Es zeigt sich, dass Nachhaltigkeit in unserem kleinen Kanton ein grosses Thema ist. Und dies in den unterschiedlichsten Bereichen.» Der Förderpreis gebe der OKB die Möglichkeit, einige dieser nachhaltigen Projekte zu würdigen und sie gleichzeitig mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Die Vergabekommission – bestehend aus Andrea Weber-Hansen, Vorstandsmitglied Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz, Roland Christen, Leiter Amt für Wald und Landschaft Kanton Obwalden und Klaus Wallimann, OKB-Bankrat – bewertete jede Eingabe nach einem vorgegebenen Raster.

Die OKB nimmt Bewerbungen für den OKB.Förderpreis 2025 ab Mitte Juli 2025 online entgegen.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch