Die Real Power for Real People Kampagne von INC vermittelt Menschen auf der ganzen Welt den "echten Power" von Nüssen und Trockenfrüchten

Reus, Spanien (ots/PRNewswire)

"Real Power for Real People" hat Millionen von Verbrauchern erreicht und eine Verbindung zwischen dem "echten Power" von Nüssen und Trockenfrüchten und einer gesunden Einstellung hergestellt

Die am 27. Oktober 2020 gestartete Kampagne "Real Power for Real People" (Echter Power für echte Menschen) betonte die Bedeutung des Verzehrs von Nüssen und Trockenfrüchten für den Körper. Dieser werde mit dem "echten Power" versorgt, den er benötige, um die Herausforderungen des Alltags zu meistern und eine gesunde Einstellung zu behalten. Die Kampagne wird 2021/2022 erweitert, um neue Zielgruppen zu erreichen, und wird auf dem Real Power for Real People-Konzept aufbauen.

Kampagnenvideo: https://youtu.be/ElicMmVtg3I

Das Hauptvideo der Kampagne, das die Verbraucher dazu animiert, täglich Nüsse und Trockenfrüchte zu essen, wurde auf YouTube über 1.750.000 Mal aufgerufen. Der INC kooperierte auch mit 30 Social-Media-Influencern aus 17 Ländern auf der ganzen Welt, die insgesamt über 7.000.000 Follower haben, um seine Inhalte zu verbreiten. Insgesamt erreichten die Influencer-Posts über 1.500.000 Interaktionen und der Kampagnen-Hashtag #ShareYourNutfruitPower wurde über 330 Mal veröffentlicht.

Darüber hinaus entwickelte der INC ein Toolkit, das es INC-Mitgliedern ermöglichte, das Real Power for Real People-Konzept in ihren eigenen Märkten zu teilen. Über 80 INC-Mitglieder meldeten sich an, um dabei zu helfen, das Wissen über die Vorzüge von Nüssen und Trockenfrüchten zu verbreiten.

Die Geschäftsführerin von INC Goretti Guasch sagte über die Kampagne: "Durch die COVID-19-Pandemie war das Thema Immunsystem in aller Munde, und ich freue mich sehr über den Erfolg, den diese Kampagne bei der Positionierung von Nüssen und Trockenfrüchten als gesunde Option für die Verbraucher hatte. Wir freuen uns auf weitere Erfolge in diesem Jahr und werden sehen, wie wir diese Botschaft weiter ausbauen können."

Informationen zum International Nut & Dried Fruit Council, INC

Die INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenfruchtindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 850 Unternehmen des Nuss- und Trockenfruchtsektors aus über 80 Ländern. Die INC-Mitglieder repräsentieren mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Aufgabe der INC ist es, ein nachhaltiges Wachstum in der weltweiten Nuss- und Trockenfruchtindustrie anzuregen und zu erleichtern. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

