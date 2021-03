Academia Group Switzerland AG

MM: Neue Musikklasse an der Academia Primar & Sek in Reinach (BL)

Neue Musikklasse auf der Sekundarstufe der Academia Primar & Sek in Reinach.

Basel, 9. März 2021 - Die Academia Primar & Sek in Reinach (BL) bietet ab dem Schuljahr 2021/22 eine bewilligte Musikklasse (KEMU) gemäss AVS-Richtlinien auf der Sekundarstufe an. Neu wird die 8. Klasse erstmals als Musikklasse geführt. In den zwei zusätzlichen Musikwochenstunden wird ein Schwerpunkt auf stufenübergreifende Musical- und Konzertprojekte gelegt.

Die Musikklasse – Das Konzept

Insgesamt werden vier Wochenlektionen abgehalten, die fächerübergreifend das interdisziplinäre Lernen mit und durch Musik fördern. Über die regulären Wochenlektionen hinaus, finden zwei zusätzliche Musiklektionen à 65 Minuten statt. Stufenübergreifende musikalische Projekte wie Musicals und Konzerte bilden dabei einen Schwerpunkt. In den beiden regulären Wochenlektionen liegt der Fokus einerseits auf dem Erlernen eines Instruments und andererseits auf dem Erwerben von musiktheoretischen Kompetenzen.

Wissenschaftlich belegt

Studien belegen, dass ein musikalisch vernetzter Lehrplan die Lese- und Schreibfähigkeit, die mathematischen Fertigkeiten und die kognitive Entwicklung insgesamt verbessern. Ein Schwerpunkt wird auf den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen gesetzt, weil dies die Teamfähigkeit, das Selbstvertrauen, die Flexibilität, die Kreativität sowie die Präsentationsstärke fördert.

Die Kooperation

Die Musikklasse ist ein Kooperationsprojekt von Academia Primar & Sek und der Swiss Academy Group – eine den höchsten Qualitätsstandards entsprechende xy Bildung mit einem Sport-, Musik-, Tanz- und Gesundheitsschwerpunkt.

Möchten Sie mehr über Academia Primar & Sek und über unsere Musikklasse erfahren?

Besuchen Sie unsere Online-Informationsveranstaltung von Donnerstag, 25.03.2021 um 18 Uhr. Anmeldung unter: https://academia-primar-sek.ch/veranstaltung/informationsabend-primar-sek/

Für detaillierte Auskünfte oder eine Schulbesichtigung kontaktieren Sie bitte Sie unsere Schulleiterin, Frau Michelle Negro: michelle.negro@academia-group.ch oder Tel. 058 440 91 60

www.academia-primar-sek.ch

Möchten Sie mehr über die Swiss Academy Group erfahren?

Kontaktieren Sie den CEO, Dr. Ludovic Allenspach: ludovic.allenspach@swissacademygroup.com

www.swissacademygroup.com