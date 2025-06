Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG - Universitätsklinik Balgrist mit positivem Ergebnis 2024

Zürich, 2. Juni 2025 – Die Universitätsklinik Balgrist (UKB) schreibt 2024 schwarze Zahlen und erzielt eine EBITDAR-Marge von 9 %, womit sie sich unter den führenden Kliniken der Schweiz positioniert. Wesentlichen Einfluss auf die positive Entwicklung der Leistungs- und Finanzkennzahlen hatte die gesteigerte Nachfrage – bei gleichzeitiger Kostendisziplin auf der Aufwandseite. Besonders hervorzuheben sind die Fortschritte und Erfolge in der muskuloskelettalen Forschung, deren Ergebnisse international Beachtung finden.

Die Anzahl der Operationen und der Patientinnen und Patienten stieg erneut: Im Jahr 2024 verzeichnete die UKB inkl. ihrer Aussenstandorte in Männedorf und Schaffhausen 8'278 Operationen, 7,9 % mehr als 2023.

7'228 stationäre Patientinnen und Patienten an der UKB bedeuten ein Plus von 4 %, während die 145'025 ambulanten Konsultationen eine Steigerung von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr darstellen. Die Anzahl ambulanter Tagespatienten stieg um 4,3 % auf 1828. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die hochspezialisierte Versorgung der Klinik.

Mit einem Nettoergebnis von 0,8 Mio. Franken konnte der Gewinn leicht gesteigert werden. Der Umsatz von 233 Mio. Franken bedeutet eine Zunahme von über 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDAR-Marge konnte um ein Prozent auf 9 % in 2024 gesteigert werden; die Universitätsklinik Balgrist gehört damit zu den leistungsfähigsten Spitälern der Schweiz.

Führend in der muskuloskelettalen Forschung

Wiederum zementierte die UKB ihre führende Rolle in der eigens durchgeführten muskuloskelettalen Forschung. Hervorzuheben sind Projekte wie die Entwicklung endoskopischer und robotergestützter chirurgischer Verfahren sowie Fortschritte in der Behandlung von Rückenmarksverletzungen. Mit einem Fokus auf die translationale Forschung stellt die Klinik sicher, dass ihre Forschungsergebnisse schnell in die Praxis umgesetzt werden. Diese Arbeiten tragen dazu bei, die Grenzen des medizinisch Machbaren zu verschieben und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

Die Universitätsklinik Balgrist setzt damit ihre Strategie fort, klinische Exzellenz mit innovativer Forschung zu verbinden. In 2024 wurden im Bereich der Forschung und Lehre für die akademische Ausbildung rund 24 Millionen Franken investiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und der ETH Zürich und mit internationalen Partnern wird die Klinik auch in Zukunft massgeblich zur Weiterentwicklung der muskuloskelettalen Medizin beitragen.

Das laufende Jahr bleibt herausfordernd

Auch im neuen Geschäftsjahr 2025 wird ein wesentlicher Fokus auf der Stabilisierung der EBITDAR-Marge liegen. Der anhaltende Wachstumstrend im ambulanten Bereich, wesentlich getrieben durch die Verschiebung von stationären Behandlungen in den ambulanten Sektor, dürfte sich auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen. Trotz leicht positiver Entwicklung der Finanzkennzahlen stellt die aktuelle Entwicklung im Gesundheitswesen für die Universitätsklinik Balgrist auch in 2025 eine grosse Herausforderung dar.

Link zum Online-Jahresbericht 2024:

https://jahresbericht.balgrist.ch/jahresbericht-2024

Link zum Wissenschafts- und Forschungsbericht:

https://research-innovation.balgrist.ch/scientific-report-2024/

Kontakt für weitere Informationen Gregor Lüthy, Leiter Unternehmenskommunikation, Universitätsklinik Balgrist T +41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.

Die Universitätsklinik Balgrist setzt mit ihren Forschungsinfrastrukturen Balgrist Campus und OR-X in der orthopädischen Forschung und Lehre international anerkannte Massstäbe.

Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch