Das Gotthardbahnmodell ist zurück im Verkehrshaus

Das legendäre Gotthardbahnmodell, das seit 1959 im Verkehrshaus der Schweiz als Highlight galt, ist zurück – grösser, moderner und imposanter als je zuvor. Nach einem Jahr intensiver Umbau- und Modernisierungsarbeiten erstrahlt die Anlage in neuem Glanz.

2020 musste das Gotthardbahnmodell dem Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes weichen. Nun, nach umfassender Transformation, steht es wieder im Zentrum des Verkehrshauses und fasziniert Jung und Alt mit seiner beeindruckenden Detailtreue und Technik. «Das Gotthardbahnmodell gehört seit der Gründung zu den bedeutendsten Exponaten der Sammlung des Verkehrshauses und wir freuen uns riesig, dass es wieder zurück ist,» betonte Stiftungspräsidentin Andrea Gmür anlässlich der Vernissage vor rund 300 Gästen.

Eine der längsten Modellbahnanlagen der Schweiz

Eine erhöhte Passerelle ermöglicht nun einzigartige Ausblicke auf die detailreiche Landschaft. Wie ein aufgeklapptes Taschenmesser entfaltet es sich entlang der Bergkuppe und integriert den 2016 eröffneten Gotthard-Basistunnel. Vor 55 Wochen begann die umfassende Transformation der Anlage in Bleienbach. Das ursprünglich 6 x 14 Meter grosse Gotthardbahnmodell misst jetzt 31,5 Meter in der Länge und 3,5 Meter in der Breite und gehört zu den längsten Modellbahnanlagen der Schweiz. Der 2016 eröffnete Gotthard-Basistunnel wurde ebenfalls integriert. Besucherinnen und Besucher können hinter die Kulissen der Modellwelt blicken: Eine digitale Steuerung und Schattenbahnhöfe auf der Rückseite bieten spannende Einblicke.

Eine Meisterleistung der Freiwilligenarbeit

Unter dem Motto «Altes mit Neuem verbinden» hat die Modellbaugruppe Gotthard unter der Leitung von Emil Galliker das Gotthardbahnmodell mit viel Liebe zum Detail weiterentwickelt. Das Team besteht aus 20 engagierten Mitgliedern der Eisenbahn- und Modellbaufreunde Luzern sowie der Rothenburger Eisenbahn Modellbau Freunde. Gemeinsam investierten sie über 12’000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, um dieses Meisterwerk zu realisieren. Ein grosses Dankeschön richtete Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer an alle, die sich für dieses «Herzensprojekt» engagiert haben: «Die Transformation des Gotthardbahnmodells wurde durch die grosszügige Unterstützung zahlreicher Verkehrshaus-Mitglieder, Spenderinnen, Sponsoren und Förderer ermöglicht. Ohne dieses Engagement und die finanziellen Beiträge wäre die Verwirklichung dieses einzigartigen Projekts nicht möglich gewesen.»

In Workshops am Gotthardbahnmodell mithelfen

Das Verkehrshaus freut sich, das Gotthardbahnmodell ab sofort wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Modellbauern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen oder in Modellbau-Workshops selbst Hand anzulegen. In den nächsten zwei Monaten werden noch Anpassungen vorgenommen und die komplette Inbetriebnahme vorbereitet. Ab Januar 2025 wird die Anlage dann vollständig betriebsbereit sein. Die definitive Einweihung der Gotthardbahnmodellanlage findet am 18. Juni 2025 im Rahmen der Eröffnung der neuen Ausstellung «Bahnerlebnis Schweiz» statt.

