Stadtspital Zürich und Universitätsklinik Balgrist gehen Kooperation ein

Zürich, 25. Februar 2025 – Das Stadtspital Zürich und die Universitätsklinik Balgrist arbeiten künftig in mehreren medizinischen Bereichen zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst die Fachdisziplinen Handchirurgie, Akutgeriatrie sowie weitere medizinische Disziplinen des Bewegungsapparats.

Das Stadtspital Zürich als grosses Zentrumsspital mit vier Standorten in der Stadt Zürich und die Universitätsklinik Balgrist als Spezialklinik im Bereich Bewegungsapparat gehen gemeinsame Wege. Die beiden Spitäler haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. Patientinnen und Patienten beider Spitäler profitieren von der jeweiligen Expertise des Kooperationspartners.

Medizinische Kooperationsfelder

Ab dem 1. März 2025 wird die Universitätsklinik Balgrist einen Teil ihrer ambulanten handchirurgischen Eingriffe bei ihren Patientinnen und Patienten in der Infrastruktur des Ambulanten Zentrums «Stadtspital Zürich Europaallee» durchführen. Die Nachsorge dieser Fälle findet am Balgrist statt. Die bestehende Handchirurgie des Stadtspitals Zürich bietet weiterhin handchirurgische Eingriffe stationär wie auch ambulant an. Im Weiteren haben die Spitaldirektionen der Universitätsklinik Balgrist und des Stadtspital Zürich eine engere zukünftige Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung sowie in der Fort- und Weiterbildung in den medizinischen Disziplinen des Bewegungsapparats beschlossen. Ebenfalls wurde eine Zusammenarbeit im Bereich Altersmedizin sowie im Bereich der hochspezialisierten orthopädischen Versorgung vereinbart.

