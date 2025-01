St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: SAK verlängert Liefervertrag für Mittelspannungs-Verteiltransformatoren mit Rauscher & Stoecklin AG

SAK verlängert Liefervertrag für Mittelspannungs-Verteiltransformatoren mit Rauscher & Stoecklin AG

Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Partnerschaft. Der öffentlich ausgeschriebene Liefervertrag mit der renommierten Rauscher & Stoecklin AG aus Sissach wird um drei weitere Jahre verlängert. Von 2025 bis 2027 wird das Schweizer Traditionsunternehmen weiterhin Mittelspannungs-Verteiltransformatoren für die SAK liefern.

Die Nachhaltigkeitsstrategie der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG basiert auf einer ganzheitlichen Betrachtung von Umwelt, Wirtschaft und sozialen Aspekten. Als erstes Schweizer Energieversorgungsunternehmen hat sich die SAK das ambitionierte Klimaziel «Netto-Null bis 2040» gesetzt, das sich an den Vorgaben der Science Based Targets Initiative (SBTi) ausrichtet. Damit verpflichtet sich die SAK, den eigenen ökologischen Fussabdruck zu minimieren und nachhaltige Lösungen in ihre Ge-schäftsprozesse zu implementieren. Bereits in sechs Jahren will die SAK ihre Emissionen um 50 Prozent reduziert haben.

Die Rauscher & Stoecklin AG, ein Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung, produziert sämtliche Transformatoren vollständig in der Schweiz. Damit trägt sie wesentlich zur Förderung lokaler Wertschöpfung und zur Sicherung höchster Qualitätsstandards bei. Ab 2025 wird Rauscher & Stoecklin Transformatoren liefern, die mit innovativen Materialien und Fertigungsmethoden hergestellt werden, um den CO2-Ausstoss signifikant zu senken.

Ein zentrales Element dieser Initiative ist der Einsatz von CO2-reduziertem Kernblech. Diese Massnahme senkt den CO2-Ausstoss pro Transformator um durchschnittlich 3’500 kg – eine Reduktion um 30 Prozent. Jeder Transformator trägt so nicht nur zur Verbesserung der Energieeffizienz im Verteil-netz der SAK bei, sondern auch zur erheblichen Senkung des CO2-Fussabdrucks.

Die langjährige Partnerschaft zwischen der SAK und der Rauscher & Stoecklin AG verdeutlicht, wie technologische Innovation und nachhaltiges Handeln gemeinsam zur Erreichung globaler Klimaziele beitragen können. Gemeinsam schaffen sie die Grundlage für eine umweltfreundliche Energiezukunft. Transformatoren «made in Switzerland» stehen dabei sinnbildlich für höchste Qualität, Innovationskraft und ein klares Bekenntnis zu einer grüneren Zukunft.

Weitere Auskünfte

Silvia Brönnimann, Medienstelle SAK

T +41 71 229 51 99, medien@sak.ch

Roger Schäuble, Deputy Head of Sales Transformers / Account Manager

T +41 61 976 34 20, r.schaeuble@raustoc.ch

Über SAK

Wir versorgen und vernetzen Menschen und Unternehmen nachhaltig mit Energie und Daten, basierend auf sicheren, zukunftsgerichteten Infrastrukturen. Mit über 460 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Finanzierungslösungen, Vertrieb und Rechnungsstellung. Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz, leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie smarte Gesundheits- und Notrufsysteme unter dem Namen VitaLink. Im Feld Energielösungen bieten wir ein 360°-Angebot, welches Netto-Null-Beratungsleistungen zur CO₂-Reduktion sowie massgeschneiderte und umweltfreundliche Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Photovoltaik, Wärme und Gebäudetechnik beinhaltet. Unser Anspruch: Wir sind innovativste Energiedienstleisterin für Menschen in der Ostschweiz.

Über Rauscher & Stoecklin AG

Die Rauscher & Stoecklin AG ist ein führendes, mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von elektrotechnischen Produkten und Systemen für die Energieverteilung spezialisiert hat. Gegründet 1919 und mittlerweile mit über 130 Mitarbeitenden, ist Rauscher & Stoecklin ein etablierter Hersteller von Transformatoren. Das Unternehmen hat seinen Sitz und die Produktion in Sissach, Schweiz, wo es grossen Wert auf nachhaltige Produktionsprozesse und umweltfreundliche Technologien legt. Nachhaltigkeit und Innovation stehen im Fokus des Unternehmens, um zukunftssichere Lösungen für die Energieverteilung zu gewährleisten. Seit 2012 ist Rauscher & Stoecklin Teil der R&S Group, welche ihren Sitz ebenfalls in Sissach hat und seit Dezember 2023 an der SIX gelistet ist.

