MEDIENMITTEILUNG - Universitätsklinik Balgrist: Der OR-X erweitert sein Assistenzarzt-Curriculum

Neue Massstäbe in der orthopädischen Ausbildung: Der OR-X erweitert sein Assistenzarzt-Curriculum

Zürich, 18. März 2025 – Der Operating Room X (OR-X), das chirurgische Trainings- und Forschungszentrum der Universitätsklinik Balgrist, baut sein Ausbildungsprogramm für orthopädische Assistenzärztinnen und -ärzte weiter aus. Seit diesem Jahr sind die Kurse für Assistenzärztinnen und -ärzte aus dem Kanton Zürich und der Schweiz zugänglich. Ermöglicht wird dieser Öffnungsschritt durch die Unterstützung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, die damit die chirurgische Aus- und Weiterbildung im kantonalen Gesundheitswesen nachhaltig stärkt.

Bereits kurz nach der Eröffnung im August 2023 startete der OR-X mit einem praxisorientierten Curriculum für die Assistenzärztinnen und -ärzte der Universitätsklinik Balgrist. Das Ziel: die chirurgische Lernkurve in eine sichere Umgebung zu verlagern, in der Fehler für Patientinnen und Patienten keinerlei Konsequenzen haben. In monatlichen Kursen trainierten die Teilnehmenden seither in der hochmodernen Einrichtung des OR-X an anatomischen Modellen und menschlichen Körperspenden, um ihre Fertigkeiten gezielt zu vertiefen und sich optimal auf die Facharztprüfung vorzubereiten. Die grosse Nachfrage und der Erfolg dieser praxisnahen Ausbildung haben nun den Weg für eine kantonale und nationale Erweiterung des Programms geebnet.

Wissen aus erster Hand, vermittelt von Fachexpertinnen und -experten

Ab diesem Jahr erwartet engagierte Assistenzärztinnen und -ärzte ein erweitertes Curriculum mit 25 spezialisierten Kursen, das von der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics) akkreditiert ist. In den Drylab- und Wetlab-Kursen vermitteln erfahrene Chirurginnen und Chirurgen der Universitätsklinik Balgrist praxisnah ihr Wissen in verschiedenen orthopädischen Fachgebieten. Dabei profitieren die Teilnehmenden von modernsten Präzisionsinstrumenten, die durch die enge Partnerschaft mit führenden Medizintechnik-Unternehmen bereitgestellt werden.

Mit der Öffnung der Kurse für Assistenzärztinnen und -ärzte aus dem gesamten Kanton Zürich und der Schweiz etabliert sich der OR-X als zentrale Ausbildungsplattform in der Orthopädie. Ein entscheidender Beitrag hierzu kommt von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich: Dank ihrer Unterstützung können Assistenzärztinnen und -ärzte aus orthopädischen und traumatologischen Abteilungen von Zürcher Ausbildungsspitälern zu subventionierten Konditionen an den Kursen teilnehmen. Mit dem Ausbau des Assistenzarzt-Curriculums schaffen der Kanton, die Universitätsklinik Balgrist und der OR-X optimale Rahmenbedingungen zur Förderung der orthopädischen Ausbildung und tragen zur langfristigen Sicherstellung der medizinischen Versorgung bei.

