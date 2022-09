Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG - Kooperation zwischen Universitätsklinik Balgrist und Spital Davos

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

MEDIENMITTEILUNG

Universitätsklinik Balgrist und Spital Davos:

Kooperation in drei Fachbereichen

Zürich, 15. September 2022 – Die Universitätsklinik Balgrist und das Spital Davos planen eine Kooperation in den Bereichen Sport- und Präventionsmedizin, Prähabilitation und Wirbelsäulenmedizin. Dies stärkt die medizinische Versorgung und Forschung an beiden Standorten – zum Nutzen der Patientinnen und Patienten und gesundheitsbewusster Sportlerinnen und Sportler.

Die Universitätsklinik Balgrist und das Spital Davos ergänzen sich in den Bereichen Sport- und Präventionsmedizin (Spitzen- und Breitensport), Prähabilitation und Wirbelsäulenmedizin in idealer Weise. Durch die geplante Kooperation werden die bestehenden Angebote und die Forschung an beiden Kliniken gestärkt. Patientinnen und Patienten wie auch gesundheitsbewusste Sportlerinnen und Sportler profitieren von optimierter medizinischer Versorgung und erhalten in Davos Zugang zu universitärer Spitzenmedizin.

Sport- und Präventionsmedizin

Die Universitätsklinik Balgrist und Davos Sports & Health am Spital Davos sind beide als Swiss Olympic Medical Center akkreditiert. Sie betreuen Spitzensportlerinnen und -sportler, ambitionierte Hobbyathleten und alle Sportinteressierten u. a. im Rahmen von präventiven Gesundheitsprogrammen. Durch die Zusammenarbeit ergeben sich sowohl Synergien zwischen den höhenmedizinischen Ansätzen in Davos und den universitären Möglichkeiten in Zürich als auch neue Aspekte in der sportmedizinischen Forschung.

Prähabilitation gewinnt an Bedeutung

Bei der Prähabilitation handelt es sich um eine individuelle, präoperative Vorbereitung wie beispielsweise Bewegungs- und Physiotherapie. Die Universitätsklinik Balgrist setzt in Zürich bereits mit mehreren Projekten auf Prähabilitation. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll auch im Spital Davos ein entsprechendes Angebot geschaffen werden, das neben den eigenen Ressourcen auf den Hotel- und Physiotherapiepartnern von Davos Health basiert. Es richtet sich an Patientinnen und Patienten, bei denen eine Operation im Balgrist geplant ist. Denn: Die Genesung beginnt schon vor der Operation. Durch Prähabilitation lassen sich der Spitalaufenthalt verkürzen, Komplikationen reduzieren und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nach der Operation verbessern.

Wirbelsäulenchirurgie: Angebot verbessern

Am Spital Davos werden schon heute neben der Wirbelsäulen- und Schmerzsprechstunde in beschränktem Masse Wirbelsäulenoperationen bei Wirbelsäulenerkrankungen durchgeführt. Es ist geplant, dass dafür die Universitätsklinik Balgrist als hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für Erkrankungen des Bewegungsapparats zusätzliche fachliche Ressourcen zur Verfügung stellt. Spital-Davos-Verwaltungsrat Dr. med. Beat Villiger ist überzeugt: «Es herrscht in unserer Region für Einheimische und Gäste in diesem Bereich ein Bedürfnis. Die komplexeren Fälle erhalten spitzenmedizinische Beratung durch die Fachexpertise der Universitätsklinik Balgrist.» Die angestrebte Kooperation wird in enger Abstimmung mit dem Allianzpartner des Spitals Davos, dem Kantonsspital Graubünden umgesetzt.

Nutzen für Patientinnen und Patienten

Von der Kooperation zwischen Balgrist und dem Spital Davos profitieren Patientinnen, Patienten und sportaffine Menschen aus Davos und den umliegenden Regionen wie auch aus der Region Zürich gleichermassen. Sie erhalten auf einem koordinierten Patientenpfad eine Rundum-Versorgung. Während die Bündner Patienten für die Operation teilweise nach Zürich gehen, reisen Zürcher Patienten für die Prähabilitation nach Davos. Die Rehabilitation wird dann nahe am jeweiligen Patientenwohnort in Davos bzw. Zürich angeboten. Die Behandlung erfolgt somit an zwei Orten, aber aus einer Hand.

Die Kooperation zwischen Balgrist und Davos sichert der Region Davos-Klosters in den drei Bereichen Sport- und Präventionsmedizin, Prähabilitation und Wirbelsäulenmedizin eine wohnortsnahe, umfassende medizinische Versorgung. Patientinnen und Patienten, Spitzen- und Breitensportler, Einheimische und Gäste können damit zusätzlich auf universitäre Spitzenmedizin vor Ort zählen.

Kontakt für weitere Informationen: Franziska Ingold, Leiterin Unternehmenskommunikation Universitätsklinik Balgrist +41 44 386 14 15 / kommunikation@balgrist.ch

Corina Issler Baetschi, Leiterin Unternehmenskommunikation Spital Davos AG +41 79 528 68 73 / medien@spitaldavos.ch

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. In der orthopädischen Forschung und Lehre setzen die Universitätsklinik Balgrist sowie der Balgrist Campus international anerkannte Massstäbe. Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

Universitätsklinik Balgrist Forchstrasse 340 8008 Zürich, Schweiz T +41 44 386 11 11 www.balgrist.ch

Informationen zum Spital Davos Das Spital Davos ist eine gemeinnützige und eigenständige Aktiengesellschaft der Gemeinde Davos und verfügt als Akutspital (erweiterte Grundversorgung einschliesslich Orthopädie, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe) und Aus- und Weiterbildungsspital in den Schwerpunkten Chirurgie, Medizin und Sportmedizin über eine Infrastruktur, welche es erlaubt, zusätzliche Gesundheits- und Patientendienstleistungen (Spitex, Pflegeheim, Rettungsdienst, Physiotherapie, Kinderkrippe etc.) anzubieten. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Allianzspital Kantonsspital Graubünden in Chur verfügt das Spital Davos über ein zusätzliches breites medizinisches Leistungsangebot vor Ort. Neben der erweiterten Grundversorgung der Bevölkerung der Region Davos ist das Spital Davos zusätzlich für die Betreuung der Gäste und der Zweitheimischen verantwortlich.

Spital Davos AG Promenade 4 7270 Davos Platz T +41 81 414 88 88 www.spitaldavos.ch