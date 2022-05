Universitätsklinik Balgrist

MEDIENMITTEILUNG

PRESS RELEASE - Chirurgische Weiterbildung: Bund unterstützt 12-Millionen-Franken-Projekt

Surgical training:Federation to support 12 million franc project

Zukunftsweisende chirurgische Weiterbildung

Bund unterstützt 12-Millionen-Franken-Projekt

Zürich, 17. Mai 2022 – Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung des Bundes (Innosuisse) unterstützt das Projekt PROFICIENCY mit 6 Millionen Franken. Das Projekt bedeutet einen Paradigmenwechsel für die Aus- und Weiterbildung von Chirurginnen und Chirurgen. Innovatives, simulatorunterstütztes praktisches Training ersetzt die Weiterbildung im Operationssaal.

Dank der technologischen Entwicklung lassen sich schon heute viele chirurgische Eingriffe fast lebensecht simulieren. Allerdings liegt der Fokus der praktischen Weiterbildung noch immer im Operationssaal. Das Projekt PROFICIENCY, zu Deutsch Kompetenz, ermöglicht einen entscheidenden Paradigmenwechsel. Angehende Chirurginnen und Chirurgen werden in simulatorunterstützten Trainings chirurgische Fähigkeiten lernen und verbessern können – ohne die Patientensicherheit zu gefährden. Das Projekt steht auf zwei Säulen: Einerseits wird ein modular aufgebautes Curriculum entwickelt, das auf einer digitalen Lernplattform zugänglich sein wird. Andererseits werden – und dies ist von entscheidender Bedeutung – digitale Technologien entwickelt, um das chirurgische Training realistischer, umfangreicher und effektiver zu machen. Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung des Bundes (Innosuisse) unterstützt das Projekt, das ein Gesamtvolumen von 12 Millionen Franken hat, über die nächsten vier Jahre mit insgesamt 6 Millionen Franken.

Prof. Dr. Philipp Fürnstahl, Projektverantwortlicher an der Universitätsklinik Balgrist, sagt zur Bedeutung von «PROFICIENCY» für die chirurgische Weiterbildung: «Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality beginnt für die hochspezialisierte chirurgische Ausbildung eine neue Ära. Schon in wenigen Jahren werden erste Prototypen in hochmodernen Lehrzentren wie dem OR-X der Universität Balgrist integriert und jungen Chirurgen zur Verfügung stehen.»

Forscherinnen und Entwickler der Universitätsklinik Balgrist und des Balgrist Campus haben die chirurgischen Innovationen, die hinter «PROFICIENCY» stehen, erforscht, entwickelt und erprobt. Sie stammen aus dem Projekt SURGENT (Surgeon Enhancing Technologies) und bilden auch die Basis für das neuartige, translationale Lehr- und Forschungszentrum OR-X, das sich im Bau befindet und das die Universitätsklinik Balgrist nächstes Jahr in Betrieb nehmen wird.

An «PROFICIENCY» beteiligen sich nebst der Universitätsklinik Balgrist auch die Universität Zürich, die ETH Zürich, das Kantonsspital St. Gallen, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie die vier Firmen VirtaMed AG, Microsoft Schweiz GmbH, ORamaVR S.A. und Atracsys LLC.

Future-oriented surgical training

Federation to support 12 million franc project

Zurich, 17 Mai 2022 – The Swiss Innovation Agency (Innosuisse) is supporting the PROFICIENCY project with 6 million Swiss francs. The project constitutes a paradigm shift in education and training for surgeons. Innovative, simulator-supported practical training will replace advanced training in the operating room.

State-of-the-art technological developments make it already possible to simulate many surgical procedures in a true-to-life manner. However, a large part of the surgical education still happens in the operating room and during patient treatment. The PROFICIENCY project will enable a critical paradigm shift: Future surgeons will be able to learn and improve their surgical skills through highly-realistic simulator-supported training – without compromising patient safety. PROFICIENCY is build upon two columns. On the one hand, a modular curriculum will be developed that will be accessible on a digital learning platform. On the other hand – and this is very important– cutting-edge digital technologies will be developed to make surgicaltraining more realistic, immersive and effective. The Swiss Innovation Agency (Innosuisse) supports the project, which has a total volume of 12 million Swiss francs, with a total of 6 million Swiss francs over the next four years.

Prof. Dr. sc. Philipp Fürnstahl, principal investigator at Balgrist University Hospital, explained the significance of «PROFICIENCY» for surgical training: «The use of artificial intelligence and augmented reality heralds the dawn of a new era for highly specialized surgical training. In just a few years, the first prototypes can be integrated into highly modern learning centers such as the OR-X at Balgrist University and made available to young surgeons.»

Researchers and developers from Balgrist University Hospital and the Balgrist Campus have researched, developed and tested the surgical innovations behind «PROFICIENCY». These innovations stem from the SURGENT (Surgeon Enhancing Technologies) project and also forms the basis for the new, translational OR-X teaching and research center. The OR-X center is currently under construction and will be brought into operation at Balgrist University Hospital next year.

«PROFICIENCY» is a cooperation between Balgrist University Hospital, Zurich University, ETH Zurich, Cantonal Hospital of St. Gallen, the Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) and the four companies VirtaMed AG, Microsoft Schweiz GmbH, ORamaVR S.A. and Atracsys LLC.

