DP World arbeitet mit der Caspian Week 2023 zusammen, um Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion zu fördern

DP World, ein führender Anbieter von globaler intelligenter End-to-End-Lieferkettenlogistik, hat sich mit der Greater Caspian Association and Integral Group of Companies und ihrem jährlichem Caspian Week Forum zusammengetan, um eine gemeinsame Veranstaltung auf dem Global Freight Summit 2023 in Dubai, VAE, auszurichten.

Diese Veranstaltung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion (Greater Caspian Region, GCR) dar und verdeutlicht das starke Engagement von DP World für die Unterstützung des Wachstums der Region.

Die Zusammenarbeit zwischen DP World und dem Caspian Week Forum begann im November letzten Jahres mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) während des Global Freight Summit 2022, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Kaspischen Großregion (GCR) zu erkunden.

Das Caspian Week Forum, eine Konferenz, die sich der Anbindung der Kaspischen Großregion (GCR) an die Welt in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Kultur widmet, bietet eine unabhängige Plattform für Interessengruppen, um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, regionale Herausforderungen zu diskutieren und die Zusammenarbeit zu fördern, und zieht wichtige globale Akteure an, die sich für das Potenzial der Kaspischen Großregion (GCR) interessieren. Integral Group ist auch ein Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Veranstaltung der Caspian Week 2023 auf dem Global Freight Summit steht die Entwicklung von Logistik und Handel in der Kaspischen Großregion (GCR). DP World will die Herausforderungen der Region durch die Einrichtung neuer Logistikkorridore angehen und dabei Logistik, Handel und Finanzaspekte in ein System integrieren. Angesichts der Komplexität der Kaspischen Großregion (GCR) und der Notwendigkeit reibungslos ablaufender grenzüberschreitender Operationen ist dieses Bestreben von größter Bedeutung.

DP World unterstützt aktiv Projekte in der Region, die darauf abzielen, technologische Herausforderungen und Infrastrukturengpässe zu überwinden. Zu den wichtigsten Themen gehören die Zölle in der Logistik, ein Bereich, in dem DP World mit dem World Logistics Passport, der einen reibungsloseren Handel und Warenverkehr ermöglicht, große Fortschritte macht.

„Wir sind begeistert, gemeinsam mit der Caspian Week 2023 am diesjährigen Global Freight Summit teilzunehmen", sagte Mike Bhaskaran, COO of Digital Technology bei DP World. „Die Kaspische Großregion (GCR) birgt ein immenses Potenzial, und wir glauben, dass wir durch die Integration von Logistik und Handel bei gleichzeitiger Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor die Herausforderungen bewältigen und Wachstumschancen für alle Beteiligten erschließen können.

Während des Global Freight Summit 2023 werden die Teilnehmer das Privileg haben, renommierte Redner zu hören, darunter hochrangige Vertreter der FIATA, der Vereinten Nationen, der Internationalen Handelskammer, verschiedener Regierungen, Wirtschaftsführer und Think Tanks. Diese angesehenen Redner werden Erkenntnisse, Strategien und Lösungen vermitteln, um die Entwicklung der Region voranzutreiben.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit DP World für diese gemeinsame Veranstaltung in Dubai", sagte Murat Seitnepesov, Vorsitzender des Caspian Week Forum Organising Committee. „Die Kaspische Großregion (GCR) ist sehr wichtig für die weltweite Energie- und Nahrungsmittelsicherheit, und die logistische Anbindung ist einer der Schlüsselfaktoren für die Entwicklung der Region. Dieses Forum wird zweifellos eine hervorragende Plattform für die Erörterung von Ideen und die Vorstellung von Projekten sein, die für die Kaspische Großregion (GCR) wichtig sind, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung integrierter intelligenter Handels- und Logistiksysteme und die Gewinnung von Partnern und Investitionen für die Durchführung von Entwicklungsprojekten in der Region."

Die erstmalige Teilnahme von DP World an der Caspian Week zeigt den ernsthaften Einsatz des Unternehmens für den Fortschritt der Region. Mit einigen Terminals, die bereits in der Kaspischen Großregion errichtet wurden, zeigt DP World sein Engagement für den Aufbau enger Beziehungen zu den lokalen Akteuren und stellt sein Know-how in der Logistikbranche unter Beweis.

Informationen zu DP World

Der Handel ist das Lebenselixier der Weltwirtschaft, er schafft Chancen und verbessert die Lebensqualität der Menschen in aller Welt. DP World hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welthandelsströme zu verbessern und Möglichkeiten für unsere Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu schaffen.

Mit einem engagierten, vielseitigen und professionellen Team von mehr als 106.500 Mitarbeitern aus 158 Nationen in 73 Ländern auf sechs Kontinenten treibt DP World den Handel immer weiter und schneller voran - hin zu einer nahtlosen, zukunftsfähigen Lieferkette.

Wir sind dabei, unsere Geschäftsbereiche - Häfen und Terminals, Schifffahrtsdienste, Logistik und Technologie - rasch umzugestalten und zu integrieren und unsere globale Infrastruktur mit lokalem Fachwissen zu vereinen, um robustere, effizientere End-to-End-Lösungen für die Lieferkette zu schaffen, die die Art und Weise, wie die Welt Handel betreibt, verändern können.

Darüber hinaus gestalten wir die Zukunft neu, indem wir in Innovationen investieren. Von intelligenten Liefersystemen bis hin zur automatischen Stapelung im Lager - wir sind an der Spitze der bahnbrechenden Technologien und treiben den Sektor zu besseren Handelswegen, um Störungen von der Fabrikhalle bis zur Tür des Kunden zu minimieren.

Informationen zur Caspian Week

Das Caspian Week Forum ist ein Treffen von globalen Führungspersönlichkeiten, Visionären und Experten. Die Caspian Week verfolgt drei Ziele: die Förderung der Interaktion zwischen der Kaspischen Großregion (GCR) und der Welt, die Stärkung von kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen sowie die Einführung und Umsetzung von Innovationen und neuen Technologien in der Region. Die Mission ist es, dazu beizutragen, das menschliche und wirtschaftliche Potenzial der Kaspischen Großregion (GCR) auszuschöpfen und ihre Umweltsituation zu verbessern.

