"The Kelly Family - Die Reise geht weiter": Folge 2 am 12. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Reise geht weiter! In Folge 2 geht es für die Kelly Family in ihrem legendären Doppeldeckerbus an zwei weitere ganz besondere Orte. Die erste Station ist Wien, wo sie einen Höhepunkt ihrer Karriere erlebten: 1995 spielten die Geschwister vor über 250.000 Fans das größte Konzert ihrer Karriere. Doch dort nahm diese auch ihren Anfang: Die Zirkus-Legende Bernhard Paul erkannte 1977 bei einem ihrer Straßenkonzerte das musikalische Potenzial der Familie und holte sie in seinen legendären Zirkus Roncalli. Sie erkunden in der österreichischen Hauptstadt aber nicht nur gemeinsam die Straßen und Gassen, in denen sie einst auftraten, sie besuchen auch Kathys alten Musiklehrer Thomas Christian, einen der wichtigsten Violinisten der Welt. Zusammen mit ihm überrascht Kathy ihre Geschwister mit einem Privatkonzert, das Gänsehaut und Tränen der Rührung bei den Geschwistern auslöst. Zum Abschluss des Tages genießen die Kellys unbeschwerte Stunden auf dem Wiener Prater und holen all die Achterbahnfahrten nach, die ihnen als Kinder aus Geldnot verwehrt blieben.

Vollgesogen von Erinnerungen verlassen sie Wien in Richtung Irland - das Land, in dem die Wurzeln der Kelly Family liegen. Zunächst erobern sie wieder die Straßen Dublins mit ihrer Musik und überraschen einen ahnungslosen Fan mit einer besonderen Performance ihres größten Hits "An Angel". Nachdem sie sich neu eingekleidet haben und Paul und John Haare in einem Barber Shop lassen mussten, überreden Kathy und Caroline Patricia zum ersten Guinness ihres Lebens. Doch die ausgelassene Stimmung nimmt vorerst ein Ende, als sie Cobh im Süden Irlands besuchen. Die Hafenstadt, aus der einst ihr Vorfahr nach Amerika auswanderte und in die sie Ende der 1990er vor zu großem Erfolgsdruck flüchteten. Trotz der melancholischen Stimmung lassen die Geschwister den Tag mit Irish Stew, Musik und Tanz ausklingen und spüren, wie sie die Reise mit all ihren Höhen und Tiefen immer enger zusammenschweißt.

"The Kelly Family - Die Reise geht weiter" - Folge 2 läuft am Montag, den 12. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Über "The Kelly Family - Die Reise geht weiter":

Was für ein Wiedersehen! 2022 soll die große Konzert-Tour der Kelly Family starten. Für Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline die perfekte Gelegenheit, zusammen noch einmal die wichtigsten Stationen ihrer Karriere im frisch restaurierten Kelly-Bus abzufahren und in Erinnerungen zu schwelgen. Die Geschwister geben in der fünfteiligen Doku spannende Rückblicke auf die Highlights ihrer Musikkarriere und intime Einblicke ins Hier und Jetzt. Dabei trifft die Gruppe auch auf alte Weggefährten und lassen das altes Kelly-Family-Gefühl wieder aufleben.