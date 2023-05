dormakaba International Holding AG

iF DESIGN AWARD 2023 für dormakaba

IF DESIGN AWARD 2023 für dormakaba: Neue Sensorschleuse Argus V60 ausgezeichnet

dormakaba hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit wieder einmal zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels. Prämiert wurde die neue Sensorschleuse Argus V60 in der Kategorie Gebäudetechnik. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH, vergeben. Die Sensorschleuse konnte die 133-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch seine einzigartige und platzsparende Innovation überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter fast 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Die kompakte Sensorschleuse Argus V60 bietet Sicherheit, Eleganz und Effizienz auf engstem Raum und eröffnet Architekten und Nutzern mehr Freiraum ohne Kompromisse in Punkto Personenschutz und Vereinzelungsdetektion. Gerade in Bereichen wie Foyers mit Aufzugsanlagen oder auch innerhalb von Bürogebäuden sorgt die Sensorschleuse für eine zuverlässige Personenflusssteuerung. Zur Abtrennung von Stockwerken oder in Eingangsbereichen von Gebäuden kann die Schleuse dank einer neuen und modernen Sensortechnologie auf kleinstem Bauraum integriert werden. Durch die integrative Technologie fügt sich die Anlage wie ein Möbelstück in die Architektur ein.

Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD als Qualitätssiegel für ausgezeichnetes Design anerkannt. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt.

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

