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YSL Beauty ist wieder da – Die "Block Party"-Serie kommt nach London

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London (ots)

MIT EINIGEN DER EINFLUSSREICHSTEN KULTURGESTALTER GROSSBRITANNIENS UND EINEM AUFTITT DER BRITISCHEN KRAFTFRAU LOLA YOUNG

Nach dem gefeierten Auftakt in Madrid und einer Reihe bahnbrechender Veranstaltungen rund um den Globus ist YSL Beauty nun mit der mit Spannung erwarteten „YSL Beauty Block Party – London Edition" in der britischen Hauptstadt angekommen. Mit ihrer charakteristischen Note und ihrer kompromisslosen Würdigung der lokalen Kultur und des kreativen Ausdrucks hat diese Inszenierung die Erwartungen voll und ganz erfüllt. Mit Gästen wie Skepta, Romeo Beckham und Kim Turnbull, Cruz Beckham und Jackie Apostel, Lila Moss, Lennon und Gene Gallagher sowie Rocco Richie zog die Veranstaltung einige der gefragtesten Talente und Kreativen Großbritanniens an – und bewies damit einmal mehr, dass die Marke nicht nur mit der Kultur geht, sondern sie auch prägt. In jeder Stadt, in der die Serie Halt macht, hat sie sich rasch zu einem kulturellen Phänomen entwickelt und ihren Status als der Ort schlechthin gefestigt, an dem lokale Trendsetter unbedingt dabei sein wollen.

Für die Veranstaltung am 3. September verband YSL Beauty sein legendäres Party-Format mit „Black Opium Pink Glaze", der neuesten Kreation der gefeierten „Fragrance of the Night"-Reihe. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgte die globale YSL-Beauty-Botschafterin Alisha Boe; ihre mitreißende Energie sorgte für die richtige Atmosphäre, als die Party im Rough Trade East in Schwung kam. Die Veranstaltung ist ein Paradebeispiel für hyperlokale Integration: Sie findet in dem legendären Lokal in der Brick Lane statt, wo Grunge und High Fashion unter einem Dach vereint sind, und spiegelt damit ein echtes Gespür dafür wider, wo sich die Kreativszene der Hauptstadt tatsächlich versammelt. Indem YSL Beauty seine tief verwurzelte Verbindung zur Musikszene mit dem rauen Puls des Londoner Undergrounds verbindet – untermalt von einem exklusiven Live-Auftritt der britischen Power-Sängerin Lola Young –, beweist die Marke, dass sie eine Stadt nicht nur besucht, sondern authentisch Teil ihres kulturellen Gefüges wird.