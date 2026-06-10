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FHNW; Hochschule für Life Sciences: Life Sciences im Wandel. FHNW stärkt Weiterbildung in KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

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Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Life Sciences FHNW.

Medienmitteilung, 10. Juni 2026

Life Sciences im Wandel. FHNW stärkt Weiterbildung in KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die Life Sciences-Branche befindet sich im Wandel: Künstliche Intelligenz, digitale Produktions- und Datenprozesse, steigende regulatorische Anforderungen sowie Nachhaltigkeitsziele verändern Forschung, Entwicklung und Produktion in Pharma, MedTech und Biotechnologie zunehmend. Gefragt sind heute interdisziplinäre Fähigkeiten an der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Datenanalyse, Regulierung und Technologie.

Laut dem «Future of Jobs Report 2025» des World Economic Forum zählen Kompetenzen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Big Data und technologische Fähigkeiten zu den am stärksten wachsenden Anforderungen weltweit. Gerade in datengetriebenen und regulierten Branchen wie den Life Sciences steigt die Bedeutung dieser Qualifikationen weiter.

«Die Anforderungen in den Life Sciences verändern sich rasant. Gefragt sind heute Fachkräfte, die interdisziplinär denken und wissenschaftliches, technologisches sowie regulatorisches Know-how miteinander verbinden können», sagt Dr. Olga Samuel, Leiterin Weiterbildung an der Hochschule für Life Sciences FHNW.

Fokus auf KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Vor diesem Hintergrund baut die Hochschule für Life Sciences FHNW ihr Weiterbildungsangebot gezielt darauf aus und schärft ihre Schwerpunkte in den Bereichen KI, digitale Transformation und nachhaltige Life Sciences. Im Fokus stehen Themen wie Large Language Models und KI-Anwendungen, nachhaltige Produktions- und Entwicklungsprozesse sowie die digitale Transformation als zentrale Voraussetzung für die zunehmend digitalisierte und stark regulierte Life Sciences-Branche. Ziel ist es, Fach- und Führungskräfte mit diesen Kompetenzen auszustatten, die Unternehmen heute nachfragen, und sie auf diese Anforderungen der Branche vorzubereiten.

Für einen starken Life Sciences-Standort Basel

Neue Technologien sowie der Bedarf an nachhaltigen und anpassungsfähigen Unternehmensprozessen verändern die Life Sciences-Branche grundlegend. Mit dem gezielten Ausbau ihres Weiterbildungsportfolios leistet die Hochschule zugleich einen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Life Sciences-Standorts Basel und orientiert sich an den Klima- und Nachhaltigkeitszielen der Region Basel 2030.

Weitere Informationen: www.fhnw.ch/lifesciences/weiterbildung

Quelle: World Economic Forum – Future of Jobs Report 2025

Medienkontakt

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Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 25 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Life Sciences FHNW

Die Hochschule für Life Sciences FHNW lehrt und forscht entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzt sie sich für neue präventive und therapeutische Produkte ein, ist an der Entwicklung von Medizinalprodukten und Arzneimitteln beteiligt und wirkt an innovativen Produktionsprozessen, der Digitalisierung in den Life Sciences sowie der Entwicklung ressourcenschonender Technologien und Verfahren im Umweltbereich mit. Durch die enge Kooperation mit der Industrie ist sie eine zentrale Akteurin in den Life Sciences.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hls

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28dominik.lehmann@fhnw.ch"/> dominik.lehmann@fhnw.ch">dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch