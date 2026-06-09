VKG / AECA

Neuer Direktor für die Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG)

Bern (ots)

Jürg Solèr heisst der neue Direktor der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG). Damit verbunden ist auch die Leitung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) und des Interkantonalen Rückversicherungsverbandes (IRV).

Der Vorstand der VKG hat den 63-jährigen Jürg Solèr zum Direktor der VKG gewählt. In dieser Funktion folgt Jürg Solèr auf Michael Wieser, der sich nach drei Jahren für eine berufliche Neuausrichtung entschieden hat. Der Vorstand VKG verdankt die Treue und das grosse Engagement von Michael Wieser und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Jürg Solèr startet seine Arbeit am 15. Juni 2026. Er verfügt über langjährige Führungs- und Facherfahrung in den Bereichen Gebäudeversicherung, Brandschutz und Gebäudetechnik. Während zehn Jahren leitete er als Direktor die Assekuranz AR und engagiert sich in verschiedenen Leitungs- und Fachgremien der VKF und der Präventionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen. Mit seiner breiten Erfahrung in Prävention, technischem Gebäudemanagement und strategischer Unternehmensentwicklung bringt er ideale Voraussetzungen für die Leitung der Gemeinschaftsorganisationen mit.