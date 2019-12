Butterfly Network

Butterfly Network erweitert Zugang zu Ultraschalltechnologie mit ausgeweiteter Android-Kompatibilität und neuen Angeboten von Affirm

Guilford, Connecticut (ots/PRNewswire)

Butterfly iQ, das weltweit erste Ganzkörper-Ultraschallsystem mit nur einer Sonde, wird jetzt durch Kompatibilität mit neuen mobilen Endgeräten und erschwinglichen Finanzierungsmöglichkeiten noch leichter zugänglich gemacht.

Butterfly Network, Inc. gab heute die neue, erweiterte Kompatibilität von Butterfly iQ mit 10 Geräten von Samsung und Google sowie zusätzliche Finanzierungsoptionen durch Affirm Inc. bekannt, was die Demokratisierung des Zugangs zu medizinischer Bildgebung weiter vorantreibt.

"Die Liste der kompatiblen Geräte und Finanzierungsoptionen zu erweitern, ist ein entscheidender Teil unserer Mission, die Gesundheitsversorgung durch breiteren Zugang zu medizinischer Bildgebung zu demokratisieren", erklärt Gioel Molinari, President von Butterfly Network.

Seit seiner Einführung im Jahr 2018 wurde das Butterfly iQ-System in kürzester Zeit von Zehntausenden von Ärzten, Rettungssanitätern, Arzthelfern, Pflegepersonal und anderem medizinischen Fachpersonal auf der ganzen Welt übernommen.

Mit der Reichweite von Android, dem weltweit führenden mobilen Betriebssystem, wird Point-of-Care-Ultraschall einem breiteren Publikum eröffnet. Die Liste der mit Butterfly iQ kompatiblen Android-Geräte hat sich jetzt auf 9 Android Smartphones und 1 Tablet erweitert, in Zukunft werden noch weitere Geräte und Funktionen hinzukommen.

- Samsung Galaxy (Modelle S10 SM-G973U, SM-G973U1) - Samsung Galaxy S9 und S9+, und höher - Samsung Galaxy Tab S6 - Google Pixel 3 und 3XL, und höher - Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie hier

Die medizinischen Möglichkeiten der Ultraschalltechnologie und die globale Zugänglichkeit waren in der Vergangenheit durch die hohen Kosten der traditionellen Systeme begrenzt. Butterfly setzt sich kontinuierlich dafür ein, diese Eintrittsbarriere zu senken. Mit der Finanztechnologie von Affirm, die Kunden eine transparente Zahlungsalternative zu Bargeld und herkömmlichen Krediten bietet, kann Butterfly Network nun mit Preisen ab 58 USD pro Monat (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677121-1&h=3871495800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677121-1%26h%3D258253878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbutterflynetwork.com%252Ffinancing%26a%3Dstarting%2Bat%2B%252458%252Fmonth&a=ab+58+USD+pro+Monat) den Zugang zur Ultraschalltechnologie günstiger als je zuvor bereitstellen.

Die Finanzierung ist mit 12-, 24- und 36-monatiger Laufzeit bei 0% APR für qualifizierte Berufsangehörige verfügbar und gilt nur für den Ersterwerb einschließlich Butterfly iQ Sonde, wobei am Ende des ersten Jahres Verlängerungsgebühren erhoben werden, wenn keine Vorauszahlung für den Bezug erfolgt.

Informationen zu Butterfly Network

Butterfly Network wurde 2011 von Dr. Jonathan Rothberg gegründet und hat mit Butterfly iQ das erste Ganzkörper-Ultraschallhandgerät mit nur einer Sonde entwickelt, um die Ultraschalltechnologie allgemein zugänglich und erschwinglich zu machen. Die Mission von Butterfly Network ist die Demokratisierung der Gesundheitsversorgung für 4,7 Milliarden Menschen weltweit, die bisher keinen Zugang zur medizinischen Bildgebung haben. Mithilfe seiner patentierten Ultrasound-On-Chip(TM) macht Butterfly Network die frühzeitige Erkennung und Ferndiagnose von Krankheiten weltweit möglich.

Kontakt:

media@butterflynetinc.com

