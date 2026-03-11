Auf Autozug verrutschter Lastwagen touchiert abgestellten Zug / Betrieb auf der Strecke Oberwald-Realp (Furkatunnel) bis Betriebsschluss / Keine Personenschäden

Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Auf Autozug verrutschter Lastwagen touchiert abgestellten Zug / Betrieb auf der Strecke Oberwald-Realp (Furkatunnel) bis mind. Betriebsschluss eingestellt / Keine Personenschäden

Auf dem planmässig um 15:35 in Oberwald Richtung Realp abgefahrenen Autozug der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) ist aus ungeklärter Ursache ein Lastwagen verrutscht und über den Zugrand hinausgeragt. In der Folge hat der verrutschte Lastwagen einen auf dem Parallelgleis abgestellten Autozug sowie Teile der Bahninfrastruktur touchiert und beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Chauffeur des betreffenden Lastwagens befand sich während der Fahrt vorschriftsgemäss nicht im Fahrzeug, sondern im Passagierbereich des Zuges.

Nach den aktuell vorliegenden Informationen befanden sich 38 Fahrzeuge auf dem Zug. Sämtliche Insassen konnten mittlerweile mit Unterstützung der Feuerwehr evakuiert werden und den Zug sicher verlassen.

Der Vorfall ereignete sich beim Stephan-Holzer-Tunnel kurz nach Abfahrt aus dem Bahnhof Oberwald. Da der betroffene Zug nach dem Vorfall auf einem einspurigen Streckenabschnitt zum Stehen kam, bleibt der Bahnverkehr zwischen Oberwald und Realp bis mindestens zum heutigen Betriebsschluss eingestellt. Dies betrifft den Autoverlad und den Regionalverkehr zwischen dem Obergoms (VS) un dem Urserntal (UR) Aktuell besteht somit keine Reisemöglichkeit zwischen Oberwald und Realp. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die MGBahn dazu informieren.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch