Diskrete Unterstützung für Reisende mit nicht sichtbaren Behinderungen

Barrierefreiheit bei der MGBahn

Diskrete Unterstützung für Reisende mit nicht sichtbaren Behinderungen Matterhorn Gotthard Bahn führt Sunflower Lanyard ein

  • Was: Sunflower Lanyard für Reisende mit nicht sichtbaren Behinderungen (bspw. Autismus, Angststörungen, Migräne, Hörbeeinträchtigungen)
  • Zweck: Diskrete Rücksicht / Unterstützung
  • Bezugsorte: Bahnhöfe Zermatt, Oberwald, Andermatt

Nicht jede Behinderung ist sichtbar . Viele Menschen leben mit chronischen, neurologischen oder psychischen Einschränkungen, ohne dass Aussenstehende dies erkennen – etwa bei Autismus, Angststörungen, Migräne oder Hörbeeinträchtigungen. Insbesondere bei Reisen kommen viele Sinneseindrücke zusammen, die für davon betroffene Personen belastend wirken können.

Ab Januar 2026 führt die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) das « Hidden Disabilities Sunflower»-Lanyard ein. Das international anerkannte, freiwillig tragbare Schlüsselband mit Sonnenblumen-Muster signalisiert diskret, dass Rücksicht oder Unterstützung hilfreich sein kann. Die Mitarbeitenden der MGBahn werden für den Umgang mit Reisenden mit nicht sichtbaren Behinderungen sensibilisiert, um bedürfnisorientiert und respektvoll unterstützen zu können.

Ein Nachweis ist nicht erforderlich. Das Lanyard ist kein Ticket und keine Zutrittsberechtigung, sondern ein Hinweis auf mögliche Bedürfnisse und besondere Rücksichtnahme. Es ist kostenlos an den Bahnhöfen Zermatt, Oberwald und Andermatt erhältlich. 

Für weitere Auskünfte:
Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41
 medien@mgbahn.ch
 www.mgbahn.ch

 www.gornergrat.ch
 www.glacierexpress.ch
 www.bvzholding.ch
