Bahnverkehr St.Niklaus-Täsch eingestellt

Aufgrund der aktuellen Wetter- und Lawinensituation wird die Strecke St. Niklaus –T äsch vorsorglich gesperrt. Auch der Bahnbetrieb auf weiteren Streckenabschnitten der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) bleibt mindestens bis zum Betriebsschluss am Dienstag eingestellt.

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es zwischen Täsch und Randa zu einem weiteren Lawinenniedergang. Ein Regionalzug der MGBahn wurde dabei von einer daraus resultierenden Schneestaublawine getroffen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Reisenden wurden in Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen evakuiert.

Vorsorglich hat die MGBahn in Absprache mit externen, lokalen Naturgefahrenspezialisten entschieden, den Betrieb auf der Strecke St. Niklaus–Täsch bis auf Weiteres einzustellen.

Die MGBahn steht in engem Austausch mit Spezialisten und Experten zur fortwährenden Beurteilung der Lage entlang des gesamten Streckennetztes zwischen Disentis (GR) und Zermatt (VS).

Streckensperrungen im Detail

Andermatt-Tschamutt-Selva: Bahnbetrieb eingestellt, kein Bahnersatzverkehr möglich.

Oberwald-Niederwald: Bahnbetrieb eingestellt, kein Bahnersatzverkehr möglich.

Autoverlad Furka: Bahnbetrieb eingestellt.

St.Niklaus-Täsch: Bahnbetieb eingestellt. Bahnersatzverkehr eingerichtet.

Gornergrat Bahn: Bahnbetrieb eingestellt

Die aktuelle Betriebslage ist jederzeit ersichtlich unter: Fahrplan und Betriebslage ¦ Matterhorn Gotthard Bahn

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch