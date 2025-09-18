HPI Hasso-Plattner-Institut

Hasso-Plattner-Institut kündigt an: Dr. Henrik Haenecke wird neuer Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI

Potsdam (ots)

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation (HPF) als Trägerstiftung Dr. Henrik Haenecke zum 1. Oktober 2025 als Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI ernannt hat. Er folgt damit auf Dr. Marcus Kölling, der das HPI bereits zum 30. April 2025 verlassen hat.

Mit Dr. Henrik Haenecke gewinnt das HPI einen erfahrenen Finanz- und Transformationsexperten mit breitem Hintergrund in der Leitung von Unternehmen sowohl in stark regulierten Umfeldern als auch im Startup-Bereich. So war er unter anderem Geschäftsführer der Kaiser´s Tengelmann Gruppe, Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und CFO des Startups Berlin Brands Group. Zuletzt führte er als CEO das Food-Startup mymuesli.

"Wir freuen uns sehr, mit Henrik Haenecke einen versierten Manager gewonnen zu haben, der das HPI in seiner bevorstehenden strategischen und finanziellen Weiterentwicklung maßgeblich begleiten wird," erklärt Dr. Rouven Westphal, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation.

Dr. Henrik Haenecke sagt: "Das HPI steht für Exzellenz in Forschung, Lehre und Innovation. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen einzubringen, um die nächsten großen Entwicklungsschritte des Instituts gemeinsam mit dem Team zu gestalten."

Für den im Mai 2025 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung ausgeschiedenen Professor Ralf Herbrich wird ebenfalls eine Nachfolge gesucht. Die Lehr- und Forschungstätigkeit nimmt Professor Herbrich ab 1. Oktober 2025 wieder auf.

Kurzprofile

Hasso Plattner Foundation (HPF)

Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst und Kultur aktiv. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen durch Bildung und Inspiration zu fördern - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut als eigenständige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam, das Museum Barberini, DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, die Sabine Plattner African Charities und internationale Bildungsinitiativen.

Hasso-Plattner-Institut (HPI)

Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam, das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen Technologien, kreative Vielfalt und Zusammenarbeit. Es genießt regelmäßig Spitzenplätze unter den Computerwissenschaftsinstituten in Europa.