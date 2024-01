Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Gornergrat Bahn erklimmt neue Höhen – Rekord-Gästezahlen bei den Bahnen der BVZ Holding AG

Die optimistische Prognose auf Basis des Halbjahresergebnisses hat sich vollauf bestätigt. Die Gornergrat Bahn (GGB) und die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) erreichten im abgelaufenen Jahr Rekordzahlen. Gleiches gilt für den gemeinsam mit der Rhätischen Bahn betriebenen Glacier Express.

«Das Reisefieber ist ungebrochen. Unsere Angebote entlang unseres Streckennetzes sind Publikumsmagnete. Ob in Zermatt mit dem Matterhorn, in Mattertal und im Goms, im Urserntal rund um die Tourismusdestination Andermatt oder in der Surselva – überall durften wir so viele Gäste begrüssen, wie nie zuvor», freut sich CEO Fernando Lehner.

Den Ausflug mit der GGB zum Gornergrat genossen im Jubiläumsjahr 2023 841’400 Besucherinnen und Besucher (+ 26.6%) – so viel wie noch nie. Die meisten Reisenden kamen wie bereits in den vergangenen Jahren aus der Schweiz. Ein starker Zuwachs war aus Nordamerika verzeichnen. Gewohnt stark war die Nachfrage zudem aus Deutschland, Grossbritannien und Frankreich sowie Taiwan und den südostasiatischen Ländern.

Die MGBahn steuert ebenfalls auf ein Allzeithoch zu. Den regionalen Personenverkehr nutzten in den ersten elf Monaten (Januar bis November 2023) 7.72 Mio. Reisende, was einem Zuwachs von 6.1% gegenüber des Vergleichszeitraums 2022 (7.28 Mio.) entspricht. Die finalen Zahlen für das Gesamtjahr liegen Mitte Januar vor. Der hohe Anteil von rund 80-90 Prozent touristisch motivierten Reisen spiegelt den prognostizierten Nachholbedarf bei Ausflügen und Besuchen in der Natur und in den Bergen wider.

Auch der Glacier Express, an welchem die Rhätische Bahn und die MGBahn zu je 50% beteiligt sind, konnte mit seinen Gästezahlen das Vor-Pandemie-Niveau übertreffen. Stark nachgefragt blieb das besonders exklusive Angebot der Excellence Class. Die 20 Plätze pro Fahrt waren teils über Wochen ausgebucht.

Fernando Lehner ist überzeugt, dass sich die hohe Anzahl der Reisenden im Geschäftsergebnis widerspiegeln wird: «Bei allem, was wir Stand heute sehen können, gehe ich davon aus, dass wir an das Rekordergebnis von 2019 anschliessen, wenn es nicht gar übertreffen werden.»

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41