Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Folgemeldung #3 - Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten

Folgemeldung #3 - Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten

Regionalzüge verkehren gemäss Fahrplan, Autoverlad bleibt heute, 8.11.2023 bis Betriebsschluss eingestellt

Der Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) bleibt in Folge des gestrigen Brandes eines Lastwagens heute, 8.11.2023 den ganzen Tag bis Betriebsschluss eingestellt. Der Regionalverkehr fährt seit Betriebsbeginn gemäss Fahrplan.

Ursache dafür sind die laufenden Abklärungen zum Ereignishergang durch die Blaulichtorganisationen und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST vor Ort. Gemäss der Vorgaben bleibt der betroffene Autozug bis zum Abschluss der Untersuchungen an der Verladerampe stehen, an der dieser gestern angekommen ist. Dadurch ist die Verladerampe blockiert und ein Ab- und Auflad nicht möglich.

Weitere Auskünfte zur laufenden Ursachenabklärung sowie allfälligen Sach- oder Personenschäden erteilen Blaulichtorganisationen bzw. die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST.

Nächste Lagebeurteilung für den 9.11.2023 erfolgt heute um 17:00 Uhr.

Medienmitteilung Kantonspolizei Uri von gestern, 7.11.2023

Zweitmeldung, Dienstag, 7. November 2023, 18:41 Uhr

Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten

Beim Autozug 2450, Abfahrt 15.35 Uhr in Oberwald (VS) Richtung Realp (UR) ist während der Fahrt ein Lastwagen in Brand geraten. Der Zug konnte nach Realp geführt werden, wo er aktuell steht. Die Blaulichtorganisationen und die Tunnelrettung Furka sind aufgeboten.

Auskünfte zur Ursachenabklärung sowie allfälligen Sach- oder Personenschäden erteilen Blaulichtorganisationen bzw. die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST.

Der Betrieb auf der Strecke bleibt sowohl beim Autoverlad als auch beim regionalen Personenverkehr der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) bis mindestens zum heutigen Betriebsschluss eingestellt. Die MGBahn informiert per Verkehrsmeldung über die Wiederaufnahme des Betriebs.

Erstmeldung, Dienstag, 7. November 2023, 17:15 Uhr

Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten

Beim Autozug 2450, Abfahrt 15.35 Uhr in Oberwald (VS) Richtung Realp (UR) ist während der Fahrt ein Lastwagen in Brand geraten. Der Zug konnte nach Realp geführt werden, wo er aktuell steht. Die Blaulichtorganisationen und die Tunnelrettung Furka sind aufgeboten. Der Betrieb auf der Strecke ist bis auf Weiteres eingestellt.

Informationen zur Ursache sowie zu allfälligen Sach- oder Personenschäden liegen aktuell noch nicht vor. Auskünfte dazu erteilen die Blaulichtorganisationen.

Nächste geplante Medieninfo gegen 18.30 Uhr.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

Weiteres Material zum Download Bild: Lastwagenbrand.jpg