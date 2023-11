Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR – BVZ Holding AG: Egon Gsponer wird per 1. Oktober 2024 neuer CEO und folgt auf Fernando Lehner

Meldung #2 und Schlussmeldung - Lastwagen beim Autoverlad Furka in Brand geraten Beim Autozug 2450, Abfahrt 15.35 Uhr in Oberwald (VS) Richtung Realp (UR) ist während der Fahrt ein Lastwagen in Brand geraten. Der Zug konnte nach Realp geführt werden, wo er aktuell steht. Die Blaulichtorganisationen und die Tunnelrettung Furka sind aufgeboten. Auskünfte zur ...

mehr