Die neue Swash Group schmiedet mit der Zusammenführung von MEGABAD.com und Groupe Le Monde du Bain eine paneuropäische Allianz im digitalen Bad- und Sanitärhandel

Köln/Kerpen (ots)

Der in der gesamten DACH-Region aktive Online-Händler für Badprodukte, MEGABAD.com, und die Groupe Le Monde du Bain, Anbieter von Baddesign in Frankreich und fünf weiteren europäischen Ländern, schließen sich unter dem Dach der neuen Swash Group zusammen.

CEO der neuen Gruppe ist Dr. Hans Dohrmann, Unternehmer mit langjähriger Erfahrung im Digitalhandel. Mehrheitseigener des Zusammenschlusses ist der Private Equity Investor FSN Capital Funds, der ein Fondsvermögen von mehr als 4 Mrd. Euro verwaltet. Die Swash Group wird damit auch zur führenden Adresse für digitale Talente, die an der Entwicklung der Branche mitwirken und somit das Badleben der Kunden in ganz Europa verändern wollen.

"Ich freue mich sehr über den Start der neuen Swash Group. Unser Fokus liegt neben dem profitablen Wachstum auf Innovation, Nachhaltigkeit und echtem Kundenmehrwert. Wir passen unseren Ansatz dabei effizient an die unterschiedlichen Märkte in Europa an und kreieren Lösungen, die den echten Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Zusammen mit unseren Partnern treten wir an, die Branche in ganz Europa zu verändern", sagt CEO Hans Dohrmann.

Nathanael Adenot und David Petit, Mitbegründer von Le Monde du Bain: "Wir sind begeistert, gemeinsam die Swash-Gruppe als europäischen Marktführer aufzubauen und uns an diesem aufregenden und vielversprechenden Unternehmen zu beteiligen, das die Branche revolutionieren wird. Nach zehn Jahren unabhängigem und eigenfinanzierten Wachstums freuen wir uns darauf, nun gemeinsam mit Hans und MEGABAD die ehrgeizige Vision der Swash Group zu verwirklichen."

About MEGABAD GmbH: MEGABAD ist ein führender E-Commerce-Händler für Bad- und Sanitärprodukte in der DACH-Region. Das 1973 von der Familie Stiller gegründete Unternehmen startete 2003 mit dem Webshop MEGABAD.de. Das branchenführende Produktsortiment umfasst alle international bekannten Marken. MEGABAD bedient sowohl Privat- als auch Geschäftskunden. 2022 erwarb FSN Capital Funds die Mehrheit der Anteile von der Familie Stiller und VR Equitypartner. Beide sind auch weiterhin als Investoren engagiert. www.megabad.com

Über Groupe Le Monde du Bain (LMDB): LMDB ist ein rasant wachsendes französisches Unternehmen, das auf den Badezimmermarkt spezialisiert ist und in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Österreich tätig ist. Die Websites umfassen: www.lemondedubain.com, www.weltderbaeder.com www.entornobano.com, www.mondodelbagno.com

Über FSN Capital: FSN Capital ist eine Investmentberatung und eine der führenden nordeuropäischen Private-Equity-Gesellschaften. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Milliarden Euro ist FSN Capital auf Investitionen in wachstumsorientierte Unternehmen spezialisiert und unterstützt deren Weiterentwicklung in nachhaltige, wettbewerbsfähige, internationale und profitable Unternehmen. www.fsncapital.com

Über Dr. Hans Dohrmann: Hans Dohrmann ist ein erfahrener Manager und verfügt über fundierte Branchenkenntnisse, insbesondere im Management von internationalen Buy-and-Build-Strategien. Mit seinem Hintergrund als Unternehmer hat Hans Dohrmann nicht nur erfolgreich eigene Start-ups gegründet, sondern auch neue Geschäftsfelder initiiert und bestehende Unternehmen für Konzerne und Investoren skaliert und zu strategischem und rentablen Wachstum geführt.

Weitere Informationen über die Swash Group auf www.swash.group