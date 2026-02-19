Aktuelle Pressemeldung: Juice an der Flotauto Paris 2026

Juice Technology AG

Juice an der Flotauto Paris 2026

Mit der JUICE EV FLEET SOLUTION für jede Ladesituation gerüstet sein

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert sich erstmals auf der Flotauto in Paris – der wichtigsten französischen Fachmesse für Flottenmanagement und Mobilitätslösungen. Juice zeigt dort, wie Unternehmen das Heimladen von E-Fahrzeugen effizient, wirtschaftlich und skalierbar organisieren können.

Viele Unternehmen scheitern beim Flottenladen nicht an der Technik, sondern an der Komplexität der Prozesse. Genau hier setzt die JUICE EV FLEET SOLUTION an. Die universelle Heimladelösung für E-Auto-Flotten bündelt Ladeinfrastruktur, Verwaltung und Abrechnung in einem Komplett-Paket. Sie schafft Transparenz und macht das Heimladen unkompliziert, wobei sie den administrativen Aufwand für Unternehmen deutlich reduziert.

Die Flottenlösung lässt sich schnell umsetzen und flexibel skalieren. Kernstück der Lösung ist die smarte mobile Wallbox JUICE BOOSTER 3 air, die überall eingesetzt werden kann – ohne Installationsaufwand, ohne Vorabklärungen und ohne Rückbau. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen oder umziehen. Dadurch entfallen Aufwand und Kosten von oft mehreren Tausend Euro pro Ladepunkt. Die Hardware ist wiederverwendbar, einfach in der Handhabung und deckt alle Anwendungsszenarien für das Laden zu Hause ab – auch in Kombination mit bereits installierten Wallboxen. Damit wird die Lösung nachhaltig und zur langfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Investition für Unternehmen.

Im Zusammenspiel mit der App j+ pilot werden Ladevorgänge automatisch erfasst, eindeutig zugeordnet und steuerkonform abgerechnet. Das schafft volle Transparenz über Auslastung, Energieverbrauch und Kosten. Unternehmen profitieren von standardisierten Abläufen, kalkulierbaren Aufwänden und hoher Flexibilität, während das Flottenmanagement und die Buchhaltung spürbar entlastet werden. Fahrer:innen laden unkompliziert zu Hause und erhalten ihre Ladekosten schnell und korrekt zurückerstattet.

„Auf der Flotauto zeigen wir, wie einfach Flottenladen sein kann, wenn Hardware, Software und Service nahtlos zusammenspielen. Die JUICE EV FLEET SOLUTION bietet maximale Flexibilität beim Laden und minimiert die Komplexität beim Abrechnen“, sagt Kevin Klein, CSO bei Juice.

Highlights am Juice-Stand:

JUICE EV FLEET SOLUTION: effiziente, zentrale Verwaltung und automatisierte Abrechnung von Heimladevorgängen für Flotten. JUICE BOOSTER 3 air: die kompakte mobile Wallbox mit hochpräzisem Zähler und Cloud-Anbindung – flexibel und überall sofort einsetzbar. j+ pilot: die anwenderfreundliche App zum Freischalten, Steuern und Abrechnen der Ladevorgänge.

Die 15. Flotauto findet am 12. März 2026 in Paris Le Bourget statt. Juice Technology ist am Stand A70 vor Ort und zeigt, wie Unternehmen ihre Flotten wirtschaftlich, transparent und zukunftssicher laden können.

JUICE EV FLEET SOLUTION

Die Flottenlösung im Überblick:

Der JUICE BOOSTER 3 air bietet eine Lösung für jede Ladesituation: Ob zu Hause an der Steckdose, einer bereits vorhandenen Wallbox oder unterwegs an öffentlichen Ladestationen, der JUICE BOOSTER 3 air macht das Laden unkompliziert und transparent. Die Vorteile der JUICE EV FLEET SOLUTION sind zahlreich:

Eine Lösung für alle Szenarien: Der JUICE BOOSTER 3 air deckt alle Ladesituationen ab, egal ob Steckdose oder Ladestation mit oder ohne Kabel. Keine Installation erforderlich: Die Mitarbeitenden können vom ersten Tag an laden. Die Bedienung erfolgt einfach via App und ein lokales Lastmanagement ist ebenfalls enthalten. Exakte Messung: Der JUICE BOOSTER 3 air dient nicht nur als Ladegerät, sondern in erster Linie als präziser Stromzähler, der die geladenen kWh akkurat (in MID-Qualität) misst. Übersichtliche Auswertung und Abrechnung: Das Backend bietet einen klaren Überblick über die Ladedaten der gesamten Flotte. Die Ladevorgänge werden zuverlässig aufgezeichnet und am Monatsende in die Abrechnung einbezogen. Es gibt eine übersichtliche monatliche Ladekostenabrechnung über alle Fahrer:innen und zusätzlich eine separate Ladekostenübersicht pro Mitarbeiter:in. Genaue Zuordnung der Ladungen: mit dem JUICE BOOSTER 3 air können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ladekarten ausgehändigt werden. So ist es möglich, einfach und zuverlässig nach privaten und geschäftlichen Ladungen zu unterscheiden. Gerät bleibt Eigentum der Firma: Es ist keine Installation und somit auch kein Rückbau erforderlich. Das bedeutet, dass dem Unternehmen auch keine Kosten bei scheidenden Mitarbeitenden entstehen. Günstiges Laden zu Hause: Heimladen ist deutlich kosteneffizienter und zeitsparender als Laden an öffentlichen Ladestationen. Das Laden erfolgt nachtsüber mit günstigem Haushaltsstrom. Es ist keine Extrafahrt zur Ladesäule erforderlich, wodurch es auch nicht zu Wartezeiten kommt, die zusätzliche Kosten für das Unternehmen bedeuten. Die Mitarbeitenden freuen sich über einen täglich frisch geladenen Akku ohne zusätzlichen Aufwand. Schonung der Fahrzeug-Akkus: Ein hoher Anteil an AC-Ladung verlängert die Lebensdauer des Akkus. Das erhöht den Restwert des Fahrzeugs. Geräteversand durch Juice: Für minimalen Aufwand übernimmt Juice im Namen des Unternehmens den Versand der Geräte an die Mitarbeiter:innen.

Abrechnungsservice im Überblick:

Basic: Ladebelege – Laufendes Nutzermanagement und Reviews & Lieferung der qualitätsgesicherten Ladebelege in digitaler Form – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 100,– / EUR/CHF 5,–/Nutzer:in/Monat

Plus: Erstattungsservice – zusätzlich monatlicher Erstattungsservice für jede:n einzelne:n Fahrer:in, Sammelrechnung über alle Nutzer:innen, CSV-Datenextrakte – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 200,– / EUR/CHF 10,–/Nutzer:in/Monat

Service: Fleet Management – zusätzlich Onboarding des JUICE BOOSTER 3 air ins Flottenkonto, Verwaltung der Endnutzer:innen und Dokumentation an das Flottenmanagement des Unternehmens

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

