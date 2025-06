Krebsliga Schweiz

Der UV-Index zeigt, wann Sonnenschutz besonders wichtig ist

Die sonnigen Tage locken ins Freie – doch die stärkere UV-Strahlung in den Sommermonaten bedeutet auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Mit dem UV-Index lässt sich einfach überprüfen, ab wann Sonnenschutz nötig ist.

UV-Schäden der Haut summieren sich über die Jahre und können nicht rückgängig gemacht werden. Je höher der UV-Index, desto stärker ist die Sonnenstrahlung. «Viele unterschätzen die Intensität der UV-Strahlung», sagt Joëlle Jufer, Präventionsspezialistin bei der Krebsliga Schweiz. «Deshalb ist es hilfreich, kurz den UV-Index zu prüfen, bevor man das Haus verlässt».

UV-Index bietet Orientierungshilfe

Der UV-Index ist ein internationales Messinstrument, das die Stärke der ultravioletten Sonnenstrahlung angibt. Ein hoher UV-Index bedeutet eine erhöhte Sonnenbrandgefahr – und damit ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Bereits ab einem UV-Index von 3 ist aktiver Sonnenschutz wichtig: am besten mit Pausen am Schatten, UV-Kleidung und Sonnenhut sowie Sonnencreme. Ab einem Wert von 8 rät die Krebsliga, Aufenthalte in der direkten Sonne zu vermeiden, insbesondere für Kinder und Personen mit heller Haut.

Intensität in der Höhe und am Wasser besonders stark

UV-Strahlung ist nicht überall gleich stark. Sie verstärkt sich unter anderem mit zunehmender Höhe: Pro 1000 Höhenmeter nimmt die Intensität um etwa 10 Prozent zu. Reflektierende Oberflächen wie Wasser, Schnee oder heller Beton können die Belastung erhöhen – oft unbemerkt. Und auch bei bewölktem Himmel erreicht bis zu 80 Prozent der UV-Strahlung die Erde. Deshalb lautet die Devise: Wetterbericht und UV-Index prüfen, Sonnenschutz einplanen und den Sommer unbeschwert geniessen.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch/sonnenschutz

Online-Sprechstunde: Sonnenschutz und Hautkrebs: Ein erfahrenes Expert:innenteam antwortet bis zum 29 Juni 2025 auf alle Fragen zum Thema

Aktuelle UV-Index-Prognosen unter: UV-Index - MeteoSchweiz

Die wichtigsten Sonnenschutztipps

Der UV-Index zeigt, wann Sonnenschutz angebracht ist. Mit diesen drei Tipps schützen Sie sich am wirkungsvollsten:

Schatten ist der beste Sonnenschutz – zwischen 11 und 15 Uhr die direkte Sonneneinstrahlung meiden Kleider, Hut und Sonnenbrille tragen – schützt die Haut zuverlässiger als Sonnencreme Sonnenschutzmittel regelmässig und in genügender Menge auftragen –mit UVA- und UVB-Filter und mindestens Lichtschutzfaktor (LSF) 30

