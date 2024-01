MADSACK Mediengruppe

MADSACK Mediengruppe: Strategische Akquisition im regionalen Tageszeitungsmarkt in Deutschland

Hannover (ots)

Die MADSACK Mediengruppe setzt erfolgreichen Digitalisierungs-, Wachstums- und Konsolidierungskurs fort und übernimmt sämtliche Anteile an der DDV Mediengruppe aus Dresden.

Die Medienmarken Sächsische Zeitung und TAG24 wechseln damit ebenso in den Konzernverbund von MADSACK wie die Logistikmarke PostModern und weitere Unternehmungen.

Verkäufer der Anteile sind Bertelsmann Investments (60 %) und die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (40 %).

Die MADSACK Mediengruppe setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs in der Digitalisierung von Journalismus und in der Konsolidierung des deutschen Tageszeitungsmarktes weiter fort und erwirbt 100 % der Gesellschaftsanteile der DDV Mediengruppe (DDV) aus Dresden. Verkäufer der Anteile sind der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Unternehmensbereich Bertelsmann Investments mit einem Anteil von 60 % und die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg) mit einem Anteil von 40 %. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

DDV ist mit ca. 250 Millionen Euro eine der umsatzstärksten regionalen Mediengruppen in Deutschland. Mit dem Regionaltitel Sächsische Zeitung (ca. 10 Millionen Visits pro Monat im 2. HJ 2023; ca. 146.000 Exemplare verkaufte Auflage gem. IVW Q3 2023) und dem erfolgreichen überregionalen Boulevardportal TAG24 (ca. 30 Millionen Visits pro Monat im 2. HJ 2023) beschleunigt und verstärkt der Erwerb die bisherige Digitalisierungs- und Konsolidierungsstrategie von MADSACK. Mit dem Erwerb von DDV baut MADSACK nicht nur die Reichweite ihres RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) deutlich aus, sondern verstärkt zudem ihre Position als eines der führenden Paid-Content-Angebote in Deutschland (205.890 tägliche Nutzungsrechte gem. IVW 11/23).

Thomas Düffert, CEO der MADSACK Mediengruppe: "Wir setzen unseren klaren Weg der letzten Jahre mit unverändert hohem Tempo fort: Digitalisierung von regionalem Qualitätsjournalismus auf Basis unserer Publishing-Plattform RND OnePlatform und eine aktive Rolle als Partner und Konsolidierer im deutschen regionalen Zeitungsmarkt. Die DDV Mediengruppe ist mit einem tollen Team und viel Kreativität bisher schon einen erfolgreichen Weg gegangen. Der unternehmerische Ansatz von DDV und ihre starken Medienmarken passen hervorragend in unseren Verbund. Wir freuen uns auf die journalistische Kompetenz der Sächsischen Zeitung, die das RedaktionsNetzwerk Deutschland weiter stärken wird. Die DNA von MADSACK ist Journalismus. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Journalismus auch in einer rein digitalen Welt aus sich heraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein wird und damit dessen Unabhängigkeit auch zukünftig sichert."

Carsten Coesfeld, Vorstand für Investments und Financial Solutions bei Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns, mit der MADSACK Mediengruppe aus Hannover ein ideales verlegerisches Zuhause für die DDV Mediengruppe gefunden zu haben. MADSACK gehört zu den erfolgreichsten und kreativsten Unternehmen auf dem deutschen Zeitungsmarkt. Ich bedanke mich bei allen Dresdener Kolleginnen und Kollegen für das langjährige gemeinsame erfolgreiche unternehmerische Schaffen, das von steter Veränderungsbereitschaft geprägt war. Der neue Eigentümer bringt alle Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte der traditionsreichen Sächsischen Zeitung und anderer Unternehmensaktivitäten fortzuführen."

Matthias Linnekugel, Geschäftsführer der ddvg: "Als Gesellschafter der MADSACK Mediengruppe bleiben wir DDV auch in Zukunft eng verbunden. Die neue Gesellschafterstruktur eröffnet hervorragende Perspektiven für die nachhaltige Sicherung eines guten regionalen und lokalen Journalismus in Sachsen."

Über die DDV Mediengruppe

Die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG ist eine 60-prozentige Tochter von Bertelsmann Investments sowie mit 40 Prozent der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft mbH zugehörig. Mit ihren weit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt das Medienhaus zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region Ostsachsen. Als Herausgeber der Sächsischen Zeitung und der Morgenpost Sachsen sowie der Online-Portale Sächsische.de und TAG24 gibt sie Orientierungshilfe, wirkt an der Meinungsbildung mit und setzt sich für die Lebensqualität und das wirtschaftliche Fortkommen der Region ein. Darüber hinaus engagiert sich die DDV Mediengruppe mit wachsendem Erfolg in vielfältigen Dienstleistungsbereichen. So gehören zur Gruppe die Postunternehmen PostModern und CityPost sowie weitere Unternehmungen aus den Bereichen Tourismus, Events, Kommunikation und Werbung.

Über die MADSACK Mediengruppe

Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 19 Zeitungstitel (u. a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Märkische Allgemeine Zeitung, Kieler Nachrichten) und deren reichweitenstarke Digitalangebote. Die überregionale Medienmarke von MADSACK ist das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Heute verzeichnen die Titel der MADSACK Mediengruppe ca. 665.000 Abos, davon bereits ca. 230.000 reine Digital-Abos. Darüber hinaus erzielt MADSACK ca. 334.000 Newsletter-Abos. Die Gesamtreichweite des RND beträgt rund 100 Millionen Visits pro Monat. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation. Die MADSACK Mediengruppe ist zu rund 77 % im Besitz zahlreicher Einzelgesellschafter, rund 23 % der Anteile hält die ddvg.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u. a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.

Über die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg)

Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) Berlin ist die Holding des Unternehmensbereichs der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie hält in ihrem historisch gewachsenen Kernportfolio Beteiligungen an sieben Verlagen bzw. Verlagsgruppen, hierunter rund 23 % an der MADSACK Mediengruppe. Darüber hinaus ist sie insbesondere in Geschäftsfeldern mit Bezug zu einer nachhaltigeren Lebensweise bzw. Verbraucherschutz und in Servicegesellschaften für ihre Eigentümerin engagiert.

Die ddvg ist seit mehr als 50 Jahren organisatorisch aus dem politischen Betrieb ausgegliedert und verfolgt den Auftrag, das historisch gewachsene Beteiligungsvermögen der SPD wirtschaftlich zu führen und damit zugleich einen finanziellen Beitrag zur Arbeit der SPD zu leisten.