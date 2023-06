VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Pariser Premium-Modelabel ba&sh wird pelzfrei

VIER PFOTEN unterstützte das Unternehmen bei der Entwicklung seiner Tierschutzpolitik

Paris/Zürich, 23. Juni 2023 – Die Pariser Designermarke ba&sh hat sich der Fur Free Retailer Initiative angeschlossen und verpflichtet sich dadurch, keinen Tierpelz für ihre Designs zu verwenden und zu vermarkten. Mehr als 1‘500 Marken weltweit verzichten bereits auf Pelzmode und haben sich dem internationalen Fur Free Retailer Programm angeschlossen.

Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, die an der Entwicklung der Tierschutzpolitik von ba&sh mitgewirkt hat, bezeichnete dies als einen weiteren «Schritt in die richtige Richtung», um den Pelzhandel ein für alle Mal zu beenden.

Jessica Medcalf, Programmleiterin für Tierschutz und Textilien bei VIER PFOTEN: «VIER PFOTEN hat Hand in Hand mit ba&sh an der Entwicklung einer Tierschutzpolitik gearbeitet, die nun vom Fur Free Retailer Programm bestätigt wurde. Tierrechte und Tierschutz sind anspruchsvolle und andauernde Herausforderungen, die ein starkes Engagement von Unternehmen erfordern. Wir sind begeistert, dass ba&sh sich den zukunftsorientierten Modemarken angeschlossen hat, denen zufolge der Pelzhandel nicht in eine moderne Gesellschaft gehört.»

Pierre-Arnaud Grenade, CEO von ba&sh: «Indem wir bereits 2019 Pelz aus unseren Kollektionen entfernt haben, Mulesing-Wolle verboten haben und unser Ziel verfolgen, 100% unserer Wolle aus Lieferketten mit zertifizierten Tierschutzstandards zu beziehen, hat ba&sh sein Engagement für das Tierwohl unter Beweis gestellt. Heute fühlen wir uns geehrt, Fur Free Retailer zu werden. Diese Leistung motiviert uns, unsere Arbeit zur Förderung des Tierschutzes an der Seite unserer Partner One Voice und VIER PFOTEN fortzusetzen.»

Joh Vinding, Vorstandsvorsitzender der Fur Free Alliance: «Die Fur Free Alliance ist hocherfreut, dass ba&sh, ein französisches Unternehmen, das bereits einen ethischen Geschäftsansatz verfolgt, dieses Engagement durch die Teilnahme am Fur Free Retailer Programm unterstreicht. Das Programm wird von unserer internationalen Koalition unterstützt, um die Produktion und den Verkauf von Pelz weltweit zu stoppen.»

Muriel Arnal, Präsidentin von One Voice: «Als Repräsentantin der Fur Free Alliance in Frankreich freut sich One Voice sehr, ba&sh willkommen zu heissen. Die Marke hat es absolut verdient, dem Fur Free Retailer Programm beizutreten und wir sind stolz zu sehen, dass unser Kampf für ethischere Mode und das Ende von Pelz in Frankreich und auf der ganzen Welt Fortschritte macht!»

In der vergangenen Woche hat die Europäische Bürgerinitiative (EBI) «Pelzfreies Europa», die sich für ein EU-weites Verbot der Haltung und Tötung von Tieren zum alleinigen Zweck der Pelzgewinnung sowie des Verbots der Einfuhr von Zuchtpelzprodukten in den europäischen Markt einsetzt, einen wichtigen Meilenstein erreicht: «Pelzfreies Europa» hat die offizielle Marke von einer Million gültiger Unterschriften überschritten, die für eine mögliche Gesetzesänderung erforderlich ist.

Zu Beginn dieses Jahres schrieben auch 38 grosse Bekleidungsmarken, darunter ba&sh, Hugo Boss, OVS und Marc Cain, an die Europäische Kommission, um die Europäische Bürgerinitiative zu unterstützen.

HINTERGRUND

«Pelzfreies Europa» wurde im Mai 2022 gestartet und erhielt die Unterstützung von mehr als achtzig Organisationen aus ganz Europa. Sie wurde am 1. März abgeschlossen, vor der offiziellen Frist, dank einer Rekordzahl an gesammelten Unterschriften: 1‘701‘892 in weniger als zehn Monaten. Die EBI hat ausserdem erfolgreich die Unterschriftenschwelle in 18 Mitgliedstaaten erreicht, was fast das Dreifache der Mindestanforderung von sieben Mitgliedstaaten ist.

ba&sh

ba&sh wurde 2003 ins Leben gerufen. Der Markenname ist eine Zusammenziehung der Vornamen der Gründerinnen Barbara Boccara und Sharon Krief, mit Unterstützung von Dan Arrouas und der Vog Group.

Fur Free Alliance

Die Fur Free Alliance ist ein internationaler Zusammenschluss von mehr als 50 Tierschutzorganisationen in über 35 Ländern weltweit, die sich mit friedlichen Mitteln für ein Ende der Pelztierzucht und des grausamen Einfangens der Tiere einsetzen.

Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN ist offizieller Repräsentant des Fur Free Retailer Programm in Australien, Deutschland, Österreich und Südafrika. Die internationale Tierschutzstiftung bietet Unternehmen, die einen nachweislich pelzfreien Neustart anstreben, Unterstützung und Beratung an.

Weitere Informationen zum Fur Free Retailer Programm und welche Unternehmen bereits teilnehmen, sind hier zu finden.

Nähere Informationen über VIER PFOTEN und die Wahrheit über Pelz können hier nachgelesen werden.

One Voice

One Voice wurde 1995 von Muriel Arnal unter der Schirmherrschaft von Théodore Monod gegründet und ist eine unpolitische und unabhängige französische Vereinigung. Mit der Unterstützung von mehr als 15‘000 Mitgliedern setzt sich One Voice in Frankreich und auf der ganzen Welt aktiv für den Schutz der Tiere und ihrer Grundrechte ein. Sie vertritt die Fur Free Alliance in Frankreich seit mehr als zwanzig Jahren und leitet das Fur Free Retailer Programm in Frankreich. https://one-voice.fr/en

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

