MADSACK Mediengruppe

MADSACK Mediengruppe verkauft Anteile an heinekingmedia

Hannover (ots)

Die Beteiligungsgesellschaft PREMIUM Equity Partners hat die heinekingmedia GmbH erworben, an der die MADSACK Mediengruppe mit 50,1% beteiligt war. Die Anteile der MADSACK Mediengruppe sind in Gänze an PREMIUM Equity Partners verkauft worden.

Heinekingmedia wurde 2006 von Johannes Harries und Andreas Noack gegründet und hat sich unter der Beteiligung von MADSACK in den vergangenen Jahren zu einem führenden Anbieter im Bereich der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen und Schulen entwickelt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst kollaborative Hardware- und Software-Lösungen für den Einsatz im Unterricht und den Informationsfluss an Schulen, so etwa die "Digitale Tafel" und das "Digitale Schwarze Brett".

Mit PREMIUM Equity Partners übernimmt nun ein strategischer Investor, der künftig im Bereich digitale Bildung wachsen möchte und gemeinsam mit heinekingmedia die Digitalisierung des Bildungssektors national und international vorantreiben wird.

"Gemeinsam mit Johannes Harries, Andreas Noack und dem gesamten Team haben wir heinekingmedia in den vergangenen Jahren zu einem Marktführer im Bereich der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen entwickelt. Mit PREMIUM Equity Partners haben wir nun einen strategischen Investor gefunden, der gemeinsam mit heinekingmedia Schulen bei ihren Digitalisierungsvorhaben wirksam unterstützen wird", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe.