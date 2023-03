GastroSuisse

Neue Fachkräfte für Hotellerie und Restauration diplomiert

Die Hotelfachschule Zürich (HFZ) verabschiedet am Samstag, 11. März 2023, 33 Absolventinnen und Absolventen in die Berufswelt. Die Abgängerinnen und Abgänger erhielten ihr Diplom zur Hôtelière-Restauratrice HF bzw. zum Hôtelier-Restaurateur HF.

Zahlreiche Gäste, darunter Familienangehörige und Persönlichkeiten aus Politik, Verband und dem Branchenumfeld, fanden sich am Samstag für die Diplomfeier der Hotelfachschule Zürich im Fraumünster ein. "Ihr braucht Gespür für Trends, müsst eure Gäste begeistern und überraschen", so Bruno Lustenberger, Vorstandsmitglied von GastroSuisse, zur Begrüssung. Mit Blick auf den Fünf-Punkte-Plan, den GastroSuisse gegen den Fachkräftemangel lanciert hat, motivierte Lustenberger die Frischdiplomierten dazu, sich stetig weiterzubilden und als Botschafter für den Branchennachwuchs einzusetzen.

Adrian Aeschlimann, Leiter Ausbildung der HFZ, würdigt die Diplomandinnen und Diplomanden ebenfalls, indem er auf ihr umfassendes Fachwissen verweist, mit welchem sie die Herausforderungen der Zukunft meistern werden. Fred Heinzelmann, Direktor der HFZ, betont, dass die HFZ im Zuge ihres Transformationsprozesses weiterhin den Anspruch an eine hochstehende Ausbildung in exzellentem Umfeld pflegen wird. "Seid stolz auf eure Auszeichnung, tragt sie nach aussen", ermutigte er zum Schluss die Diplomandinnen und Diplomanden.

