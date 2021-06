MADSACK Mediengruppe

MADSACK Mediengruppe übernimmt zusätzliche Anteile an den Unternehmen der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung und baut Zusammenarbeit mit der Verlegerfamilie Heinrich aus

Hannover (ots)

Die MADSACK Mediengruppe erhöht ihre seit dem Jahr 2009 bestehende Beteiligung an den Unternehmen der "Kieler Nachrichten" und "Segeberger Zeitung" (KN-Gruppe) auf 50 % plus eine Stimme. Gleichzeitig ist mit der Verlegerfamilie Heinrich ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der KN-Gruppe und Madsack vereinbart worden. Diese sieht u.a. auch eine enge Partnerschaft in Produktentwicklung, Vermarktung und im kaufmännischen Bereich vor.

Zu der KN-Gruppe gehört der Verlag der Kieler Nachrichten, der größten Tageszeitung in Schleswig-Holstein, mit einer verkauften Auflage von etwa 80.000 Exemplaren und umfangreichen Digitalangeboten, die weitere 42.000 Abonnenten erreichen, sowie die Segeberger Zeitung. Darüber hinaus gehören zum Verbund zahlreiche Beteiligungen in der Medien- und Agenturbranche, im Event- und Veranstaltungsbereich und zukünftig verstärkt im Immobilienbereich.

Beide Gesellschafter der KN-Gruppe vertiefen mit dem Anteilserwerb ihre lange und erfolgreiche Partnerschaft, die auch zukünftig vom Geschäftsführer Sven Fricke und seinem Führungsteam gestaltet wird. "Ich freue mich sehr auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit unserem Mitgesellschafter Madsack. Es liegen viele Projekte vor uns, die mit einem engen Schulterschluss der Gesellschafter erst möglich werden. Darüber hinaus gelingt es mit der Partnerschaft die KN-Gruppe breiter und zukunftssicher aufzustellen und damit auch die regionale Bedeutung der Tageszeitung zu stärken", sagt Verleger Christian-Tobias Heinrich.

"Seit die MADSACK Mediengruppe 2009 bei den KN eingestiegen ist, haben wir mit der Familie Heinrich einen überaus vertrauensvollen und professionellen Partner an unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir diese bewährte Partnerschaft nun weiter intensivieren. Wir legen so den Grundstein für eine auch zukünftig erfolgreiche Entwicklung unserer Titel in Schleswig-Holstein", so Thomas Düffert, CEO der MADSACK Mediengruppe.

Die Erweiterung der Beteiligung der MADSACK Mediengruppe steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Kartellamt.