NDC Partnership

NDC Partnership führt ein Tool für die Planung und Mobilisierung von Klimainvestitionen ein, das den Ländern hilft, Finanzmittel freizusetzen

Washington (ots/PRNewswire)

NDC Partnership hat ein interaktives Online-Tool eingeführt – das Climate Investment Planning and Mobilization Framework –, das die Länder auf die Erschließung und Kanalisierung der Klimafinanzierung vorbereitet.

Mit Beiträgen und Fachwissen von 115 Ländern, Durchführungspartnern sowie öffentlichen und privaten Finanzinstitutionen hat NDC Partnership das „Climate Investment Planning and Mobilization Framework" (CIPMF) Online-Tool eingeführt, das den Ländern helfen soll, Klimafinanzierung zu erschließen und zu kanalisieren.

Die Länder, die in diesem Jahr ihre Klimazusagen, die so genannten Nationally Determined Contributions (NDCs), ausarbeiten, wollen rasch von der Planung zur Umsetzung ihrer vorrangigen Maßnahmen übergehen. Der unzureichende Zugang zur Klimafinanzierung bleibt jedoch ein Haupthindernis, das durch die jüngsten Veränderungen in der Finanzierungslandschaft noch verstärkt wird. In diesem Zusammenhang werden die Länder klare Investitionspläne benötigen, um Gespräche mit Geldgebern und Investoren zu führen.

Pablo Vieira, globaler Direktor von NDC Partnership: „Die Landschaft der Klimafinanzierung ist komplex und zersplittert, was es für die Länder schwierig macht, Zugang zu den verfügbaren Ressourcen zu erhalten und diese effektiv zu nutzen. Um ihre Klimaziele in klare Pläne und bankfähige Projekte umzusetzen, müssen die Länder darauf vorbereitet sein, Finanzakteure strategisch einzubinden. Dies erfordert ein klares Verständnis dafür, wo Lücken im Wissen, in den Kapazitäten und in der Planung der nationalen Klimafinanzierung bestehen – und eine koordinierte Anstrengung, um diese Lücken zu schließen und den Zugang zu öffentlichen, privaten und gemischten Finanzierungen zu erschließen."

Das CIPMF basiert auf der Prämisse, dass die Länder die gesamte Regierung, einschließlich der Planungs- und Finanzministerien, der nationalen Entwicklungsbanken, der Zentralbanken und des Privatsektors in Einklang bringen müssen, um den Umfang, die Qualität und die Wirkung der verfügbaren Finanzmittel zu erhöhen. Mit diesem Instrument und der Unterstützung der die NDC Partnership können die Länder ihre Prioritäten und Bedürfnisse gegenüber technischen Partnern, Geldgebern und Investoren klar formulieren.

Die Lücke in der Klimafinanzierung zeigt sich in den Anträgen der Länder auf Unterstützung der die NDC Partnership, einer globalen Koalition von mehr als 240 Ländern und Institutionen. Die Finanzierung ist die am häufigsten angefragte Art der Unterstützung für NDC Partnership. 90 % der Entwicklungsländer bitten um irgendeine Form der finanzbezogenen Unterstützung aus allen Mitgliedsländern.

Als Reaktion auf die Nachfrage der Länder nach finanzieller Unterstützung haben NDC Partnership und der Grüne Klimafonds (GCF) im Jahr 2023 auf der COP28 in Dubai einen Arbeitsentwurf des CIPMF vorgelegt, mit Beiträgen einer Reihe von Akteuren, darunter private und öffentliche Einrichtungen und Ländervertreter. Durch die Schaffung eines gemeinsamen Bezugspunkts unterstützt der Leitfaden die Länder dabei, die Komplexität von Klimainvestitionen zu bewältigen und Investitionen strategisch zu mobilisieren, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Das CIPMF Online-Tool baut auf diesen Leitlinien auf und ist eine einzigartige Ressource, die sechs wichtige Phasen des Prozesses der Klimainvestitionsplanung und Ressourcenmobilisierung beschreibt.

Weitere Informationen und Zugriff auf das neue Tool finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Climate Investment Planning and Mobilization Framework Online-Tool

Das CIPMF bietet flexible Einstiegspunkte für Länder, die sich in verschiedenen Stadien des Finanzierungsplanungsprozesses befinden, und ermöglicht es ihnen, den Bedarf und die Lücken in der Klimafinanzierung zu ermitteln, Finanzierungsstrategien und Projektpläne zu entwickeln sowie Unterstützungsanbieter und Finanzierungsmöglichkeiten zu kartieren – zugeschnitten auf ihre nationalen Gegebenheiten.

Das CIPMF fördert die faktengestützte Entscheidungsfindung als Reaktion auf die von den Ländern genannten Bedürfnisse, unter anderem durch spezielle Ergänzungen zu den wichtigsten thematischen Prioritäten.

