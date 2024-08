Telkomsel

Telkomsel führt das 5G-Wachstum in Indonesien an und macht Denpasar und Badung zu durchgängig verbundenen 5G-Städten

Telkomsel beschleunigt den Ausbau seines Hyper-5G-Netzes und errichtet insgesamt 225 5G-Standorte in Denpasar und Badung, um die wirtschaftliche und touristische Entwicklung zu unterstützen.

Telkomsel, ein führender Pionier der 5G-Konnektivität in Indonesien, hat eine bedeutende Erweiterung seines Hyper-5G-Netzwerks angekündigt, beginnend mit Denpasar und Badung auf Bali. Diese Gebiete, die für ihre hohe Internetnutzung, die Verbreitung von 5G-Geräten, ihr starkes Potenzial für kleine und mittlere Unternehmen und ihr internationales Roaming bekannt sind, werden nun von einem nahtlosen, schnellen und latenzarmen mobilen Internet profitieren.

Dieser Schritt ist Teil des umfassenderen Bestrebens von Telkomsel, ein flächendeckendes 5G-Erlebnis in ganz Indonesien zu bieten und so den Wandel und das Wachstum des digitalen Ökosystems und der Wirtschaft des Landes voranzutreiben.

„Angesichts der Weiterentwicklung des digitalen Ökosystems und der steigenden Kundennachfrage ist Telkomsel bestrebt, seine Hyper-5G-Abdeckung in Schlüsselbereichen zu erweitern", so Derrick Heng, Marketingdirektor von Telkomsel. „Wir konzentrieren uns darauf, das globale Image Indonesiens zu verbessern, indem wir die strategische Position von Reisezielen stärken, den lokalen Tourismus unterstützen, KKMU fördern und die Effizienz öffentlicher Dienstleistungen verbessern. Unser Ziel ist es, mit einer starken 5G-Präsenz auf Bali die nationale digitale Transformation voranzutreiben und die neueste Technologie auf allen Ebenen der Gesellschaft zu verbreiten."

Heng betonte das Engagement von Telkomsel, seine Führungsposition im indonesischen Telekommunikationssektor zu behaupten und gleichzeitig neue Chancen für eine glänzende Zukunft zu erschließen. Das Unternehmen ist bestrebt, ein 5G-Erlebnis zu bieten, das internationalen Standards entspricht und sowohl lokale Kunden als auch internationale Touristen auf Bali anspricht. Zu diesem Zweck hat Telkomsel spezielle 5G-Pakete, 5G-Geräte-Bundlings, Touristen-Prepaid-Karten und eSIM-Unterstützung für lokale und internationale Besucher eingeführt.

Indra Mardiatna, Netzwerkdirektor von Telkomsel, hob den strategischen Ansatz bei der Erweiterung des Netzwerks hervor. „Seit der Einführung unseres 5G-Netzes in Indonesien haben wir die Netzabdeckung strategisch, schrittweise und messbar erweitert, um nicht nur ein robustes Telekommunikationsnetz, sondern auch ein überlegenes Nutzererlebnis zu gewährleisten, das ein integratives und nachhaltiges digitales Wachstum fördert. Allein in Südbali haben wir 225 Hyper-5G-Standorte errichtet, darunter weitere 67 in Denpasar und 136 in Badung, um eine durchgängige Konnektivität entlang stark frequentierter Strecken wie Kuta-Canggu, Nusa Dua und Renon-Sanur zu gewährleisten."

Diese Erweiterung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Mission von Telkomsel dar, die digitale Transformation Indonesiens voranzutreiben und die Vorteile modernster Technologie allen Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen.

Mit der Unterstützung von Huawei als Anbieter von Netzwerklösungen stellt die Expansion von Telkomsel auf Bali einen bedeutenden Meilenstein bei der Einführung von 5G dar. Das Netz deckt nun über 1.000 Standorte in 56 Städten und Bezirken ab, darunter wichtige Gebiete wie Industriezonen, Wohngebiete, internationale Flughäfen, die Hauptstadt Nusantara und beliebte Touristenziele. Telkomsel wird seine 5G-Abdeckung landesweit weiter ausbauen.

