30 days to go - WHOOP UCI Mountainbike Enduro Weltcup Aletsch Arena / Bellwald

Die Aletsch Arena und Bellwald begrüssen in Kürze die Mountain Bike Elite: 30 Tage bis zu den ersten Enduro-Weltcup-Rennen am Fusse des Grossen Aletschgletscher!

Die Aletsch Arena und Bellwald bereiten sich auf ein spektakuläres Ereignis vor. In 30 Tagen starten die ersten Enduro-Rennen am majestätischen Aletschgletscher. Die Destinationen bringen den Enduro Weltcup in die Schweizer Alpen zurück und versprechen epische Rennen für EDR Pro, E-EDR und Open Fahrerinnen und Fahrer. An den Tagen vom 12.-14. Juli werden die Rennen gehalten, wobei das EDR Pro Rennen am Samstag, 13. Juli das Highlight bildet.

Durch die Austragung der Swiss Enduro Series in den letzten zwei Jahren und der Enduro Schweizermeisterschaft im letzten Jahr, ist die Region der Schweizer Enduro Szene bereits bekannt.

Kurs und Kategorien

Alle Rennen (EDR, E-EDR, Open) umfassen einen grossen Loop, der sich sowohl über Singletrails als auch durch die technischen Teile des Bikepark Bellwald erstreckt. Die Fahrer müssen dabei 800 bis 1500 Höhenmeter aus eigener Kraft überwinden. Dabei werden ca. 25 Kilometer Rennstrecke mit purem alpin-Flair absolviert. Die sehr starke Infrastruktur in der Region wird dazu genutzt, um die Teilnehmenden an die höchsten und spektakulärsten Punkte im Aletsch Gebiet zu bringen.

Die Rennen sind aber nicht nur den 250 weltbesten Enduristen und Enduristinnen vorenthalten. Die nicht-lizenzierten Teilnehmenden der Open Kategorien werden sich bereits am Freitag, 12. Juli in der Walliser Arena die Alpinen Strecken bewältigen und können sich momentan noch anmelden.

Der genaue Rennkurs wird, Disziplinen typisch, eine Woche vor dem Event bekannt gegeben.

Wie zuschauen?

Alles wird im Hub in Fiesch zusammenlaufen. Die Rider werden von Fiesch ausrollen und auch die letzte Stage endet im Herzen des Dorfes. Auch das Fahrerlager und alle F&B Angebote sind in Fiesch zu finden. Egal ob zu Fuss oder mit Bike, die Zuschauerzonen am Berg sind einfach zu erreichen und bieten einen super Einblick in die eindrückliche Enduro-Disziplin.

Ein spezielles Highlight ist die Liveübertragung der letzten Stage in den Hub. Somit werden die Zuschauer vor Ort nichts verpassen, wenn die Athleten am Samstag um die letzten Sekunden kämpfen.

Der ganze Event wird ausserdem von der amtierenden Schweizermeisterin Anita Gehrig und ihrer Zwillingsschwester, der Vize-Schweizermeisterin Caro, begleitet. Mit DJ’s und Live-Musik wird in Fiesch das Programm für die Zuschauenden abgerundet.

Die Aletsch Arena und Bellwald freuen sich, die weltbesten Mountainbiker und begeisterte Zuschauer zu diesem einmaligen Event begrüssen zu dürfen. Erleben Sie spannende Rennen, atemberaubende Landschaften und die unvergleichliche Atmosphäre der UCI Mountain Bike World Series am Fusse des Aletschgletschers!

Rennprogramm

Donnerstag 11. Juli – Training für alle Kategorien

Freitag, 12. Juli – Rennen Open ERD und Open E-EDR

Samstag, 13. Juli – Rennen EDR Pro

Sonntag 14. Juli – Rennen E-EDR Pro

Anmeldungen für die Rennen können unter www.ucimtbworldseries.com gemacht werden.

Laufend neuste Infos gibt es auf Instagram und Facebook @enduro_aletscharena_bellwald

PS: Im Jahr 2025 wird das Wallis die UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften ausrichten.

Die Aletsch Arena, zusammen mit Bellwald werden die Enduro-Wettkämpfe organisieren.

AKKREDITIERUNG Akkreditierungen für die UCI Mountain Bike World Series sind bis 5.7.2024 unter https://wbd-sports.getyourevent.online/defaultmulti.aspx möglich.

Gerne vermitteln wir Interviews mit: Anita Gehrig (amtierenden Schweizermeisterin) und ihrer Zwillingsschwester Caro Gehrig (Vize-Schweizermeisterin) Nicolas Walker – Botschafter der beiden Grossveranstaltungen UCI Mountain Bike Enduro World Cup 2024 und der Weltmeisterschaft 2025 Aletsch Arena / Bellwald Armin Berchtold – OK-Präsident des UCI Mountain Bike Enduro World Cup 2024 und der Weltmeisterschaft 2025 Aletsch Arena / Bellwald sowie Präsident der Vermarktungsorganisation Aletsch Arena AG

REPORTAGE "In den Alpen wächst ein neues MTB-Eldorado" Den Hintergrundbericht zur Aletsch Arena und ihren Plänen für den Ausbau ihres Mountainbike-Angebotes finden Sie im Download-Bereich

