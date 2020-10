Sunmi

SUNMI führt das M2 MAX-Tablet für Unternehmensanwendungen ein

Shanghai (ots/PRNewswire)

Robuste, auf Unternehmen zugeschnittene Tablets stehen ganz an der Spitze einer neuen Digitalisierungswelle, da die Nachfrage nach solchen Geräten für Anwendungen in Restaurants, im Einzelhandel, in der Logistik und in der Lagerhaltung auf dem Markt zunimmt.

Das SUNMI M2 MAX, ein neues, auf Unternehmen ausgelegtes Tablet des aufstrebenden IoT-Riesen SUNMI Technology, ist genau darauf ausgelegt. Mit seinem exquisiten Design, der hohen Leistung und einer präzisen Marktpositionierung wird das M2 MAX voraussichtlich eine Nische auf dem sehr wettbewerbsintensiven Markt füllen. Im Gegensatz zu Tablets für Endverbraucher wurde das SUNMI M2 MAX speziell für Kunden in bestimmten Branchen entwickelt.

In Restaurants neigen Gäste dazu, Flüssigkeit umzukippen. Um Schäden oder unerwünschte Streitigkeiten zu vermeiden, ist das M2 MAX daher wasser- und kratzfest. Mit seinem Display aus hochfestem Gorilla-Glas von Corning hält es einem Sturz aus einem Meter Höhe stand. Darüber hinaus kann das M2 MAX mit nassen Händen bedient werden, sodass auch die Köche das Gerät ungehindert bedienen können.

Ein weiterer wichtiger Einsatzort für das M2 MAX ist der Einzelhandel. Für Kunden, die ein Geschäft betreten und nicht genau wissen, was und wo sie suchen sollen, ist SUNMI da, um zu helfen. Informationen wie der genaue Standort der Ware und die noch vorhandene Stückzahl stehen auf einen Blick zur Verfügung. Durch das Sortieren von Artikelnummern nach Artikeln, die sich auf Kundenbeschreibungen beziehen, kann das M2 MAX sogar zusätzliche Umsätze generieren.

Zu den weiteren großen Vorteilen gehören nicht nur beeindruckende technische Daten, sondern auch längere Betriebsstunden: Die Akkus halten bis zu 12 Stunden und können mit einer einzigen Ladung bis zu 20 Tage lang im Stand-by-Betrieb bleiben. Darüber hinaus verkürzt die neue Schnellladetechnologie die Zeit für eine vollständige Ladung auf vier Stunden.

Das SUNMI M2 MAX, das auf einen Gabelstapler montiert werden kann, ist perfekt auf die Bedingungen in einem Lagerhaus zugeschnitten. Beim Transport von Waren durch die Halle kann die Schutzhülle einen Sturz abfangen und die Auswirkungen einer Kollision gering halten.

In geschäftigen Umgebungen wie einem Lager fällt dem Geschäftsleiter mit dem M2 MAX viel leichter, eine ständige Flut eingehender Bestellungen zu bearbeiten. Der Touchscreen reagiert auch durch Handschuhe auf die Bewegungen des Benutzers. Dies ist eine notwendige Funktion zur Überwachung des Inventars die Verbesserung der Lagereffizienz.

Im Gegensatz zu einem für den Endverbraucher konzipierten Tablet erfüllt das auf Unternehmen zugeschnittene Tablet mit seiner Robustheit, der langen Akkulaufzeit und den Premium-Spezifikationen auch die Ansprüche der anspruchsvollsten Benutzer. Das SUNMI M2 MAX erfüllt alle oben genannten Kriterien und ist dabei günstiger als die Angebote der Konkurrenten. Die Kombination dieser Eigenschaften bietet eine etwas größere Auswahl und unterstützt Unternehmen beim erfolgreichen Betrieb.

Weitere Informationen zum M2 MAX finden Sie hier: https://www.sunmi.com/en/M2max/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1315915/SUNMI.jpg

