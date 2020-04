Handelszeitung

Tidjane Thiam im Einsatz für Afrikas Staatengemeinschaft

Letzten Sonntag rief Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in seiner Funktion als Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU) nach personeller Verstärkung im Kampf gegen Corona. Ramaphosa erkor gemäss «Handelszeitung» Tidjane Thiam zum Sondergesandten der AU, welcher 55 Staaten Afrikas angehören. Sein Auftrag sei es, so Ramaphosa, möglichst schnell die versprochene Unterstützung durch die G20-Staaten, die EU und internationale Finanzinstitute zu koordinieren.

Thiam, der Mitte Februar seinen Chefposten bei der Credit Suisse abgab, verlangte kürzlich ein Schuldenmoratorium für die afrikanischen Staaten, um deren unterversorgtes Gesundheitswesen vor dem Kollaps zu bewahren.

In seinem Heimatland Elfenbeinküste wird Thiam als Volksheld gefeiert. Das Netzwerk «Les Amis de Tidjane Thiam» sähe ihn am liebsten im Präsidentenpalast in Abidjan. Im Oktober stehen im westafrikanischen Land Wahlen an. Der derzeitige Amtsinhaber verzichtet auf eine Wiederwahl.

