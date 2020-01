Crowe Global

Crowe Global meldet achtes Wachstumsjahr in Folge

New York (ots/PRNewswire)

Crowe Global (Crowe) freut sich darüber, das achte Jahr in Folge ein kontinuierliches Wachstum bekanntzugeben. Das achtgrößte Netzwerk von Prüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen der Welt weist für 2019 einen weltweiten Umsatz von 4,4 Mrd. USD aus, eine Steigerung um 3,5 % (währungsbereinigt).

Mit den Zahlen untermauert das Netzwerk seine führende Position auf dem Weltmarkt. Eine herausragende regionale Performance lieferten Lateinamerika (13 % Wachstum), Afrika (12 %), Nordamerika (8 %) und Europa (6 %). Positive Effekte ergaben sich auch durch beeindruckende Wachstumszahlen in Indien (28 %), Kanada (14 %), den Niederlanden (12 %) und Indonesien (75 %).

Die anhaltende Kundennachfrage nach internationaler Talentbeschaffung eröffnete dem Netzwerk neue Wachstumsperspektiven in Zusammenhang mit internationaler Mobilität. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat Crowe seinen Umsatz aus dem Steuerberatungsgeschäft um 10 % gesteigert und sein Angebot an Technologielösungen erweitert. Im Bereich Personalberatung ist es in neue Märkte vorgestoßen. Der Umsatz aus dem Prüfungsgeschäft ist ebenfalls gewachsen, womit Crowe seine Fähigkeit unter Beweis stellt, auf Änderungen im regulatorischen Umfeld und Verschiebungen der mandantenseitigen Erfordernisse zu reagieren.

David Mellor, Chief Executive Officer von Crowe Global, kommentiert:

"Ich freue mich außerordentlich über das anhaltende Wachstum in den abgelaufenen zwölf Monaten. Schwankende Währungskurse und eine instabile Konjunkturlage in verschiedenen Regionen haben für viele zu einem schwierigen Handelsumfeld geführt. Wir bei Crowe legen den Fokus darauf, auf Basis von Kollaboration, Führungsstärke und Agilität Werte für unsere Mandanten, Mitarbeiter und Gemeinschaften zu schaffen. Mit dieser Strategie kann sich das Netzwerk in diesen unsicheren Zeiten behaupten."

"Neben dem ausgezeichneten Ergebnis freue ich mich ganz besonders, dass unsere Firmen mit Preisen wie Best Tax Provider (VK) bei den Expatriate Management & Mobility Awards und Best Tax and Audit Provider (VAE) bei den Global Banking and Finance Awards anerkannt wurden. In Lateinamerika und Nordamerika hat es Crowe als einer der besten Arbeitgeber in die Fortune-Liste der "100 Best Companies to Work For" geschafft. Diese Erfolge wären nicht ohne unsere 42.000 Mitarbeiter möglich gewesen, die den höchsten Servicestandards verpflichtet sind und unsere Mandanten bei der intelligenten Entscheidungsfindung unterstützen."

Crowe Global ist ein international agierendes Netzwerk von selbstständigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen. Diese nutzen den Namen "Crowe" unter Lizenz in Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen rund um die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Betriebsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und anderen Fachdienstleistungen für ihre Mandanten. Crowe Global an sich ist eine sogenannte nichtpraktizierende Entität und bietet selbst keine Fachdienstleistungen an. Weder Crowe Global noch irgendeines seiner Mitglieder ist für die von einem anderen Mitglied bereitgestellten Fachdienstleistungen verantwortlich.

Hinweise an Herausgeber: Seit über 100 Jahren trifft Crowe

intelligente Entscheidungen für multinationale Mandanten

die grenzüberschreitend arbeiten. Crowe ist das achtgrößte

Wirtschaftsprüfungsnetzwerk der Welt und das fünftgrößte in Asien und

verfügt über mehr als 200 unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaften in 130 Ländern. Es ist auch eines von nur

sieben globalen Unternehmen im "magic quadrant" von Gartner für

Risikoberatungsdienstleistungen positioniert.